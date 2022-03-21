Прощание новосибирцев с масками все ближе

В ближайшее время областной штаб противодействия коронавирусу должен подготовить предложения по переводу масочного режима на территории области из обязательного в рекомендательный. Такое поручение губернатор области Андрей Травников озвучил в ходе оперативного совещания в областном правительстве.

— Расцениваю масочный режим как действующую меру, — говорит губернатор. — Но маски — не пожизненный элемент нашей одежды. Их нужно научиться носить, когда это необходимо.

За отмену обязательного масочного режима выступают и в региональном Минздраве, где в настоящее время готовят соответствующие предложения.

В то же время не торопиться прощаться с масками предлагают в областном управлении Роспотребнадзора. Как сообщает руководитель управления Александр Щербатов, несмотря на ежедневное снижение количества случаев заболевания, тем не менее, темпы снижения заболеваемости замедлились — с 8 до 5 тысяч случаев в неделю. При этом по итогам минувшей недели в лидерах не областной центр, а районы области, на которые приходится порядка 60% случаев.

По информации областного Минздрава, за минувшие сутки из больниц региона выписано 388 выздоровевших от коронавируса, летальных исходов — 9, новых случаев заболеваемости — 294, на аппаратах искусственной вентиляции лёгких находятся 12 пациентов. Все медучреждения работают в плановом режиме.

Напомним, на минувшей неделе масочный режим отменила Кемеровская область. О планах по отмене масочного режима в Новосибирске Андрей Травников сообщал на пресс-конференции, также прошедшей на минувшей неделе. При этом он подчеркивал, что режим повышенной готовности в области сохранится.