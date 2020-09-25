Wink собирает друзей: «Смотрим вместе» любимое кино

Видеосервис Wink компании «Ростелеком» представляет услугу «Смотрим вместе». Любой подписчик Wink может открыть виртуальный кинотеатр и устроить совместный просмотр фильма или сериала компанией до пяти человек. Друзьям услуга предоставляется бесплатно.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (30 000 позиций).

— Мы стараемся гибко отвечать на новые обстоятельства и потребности. Наша услуга “Смотрим вместе” поможет компании друзей “сходить” в кино, даже оставаясь на расстоянии. Можно устроить настоящий киномарафон, в ходе которого каждый участник предложит посмотреть свой любимый фильм или сериал, параллельно обмениваясь впечатлениями в мессенджере, — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

Заказать фильм или сериал может один человек, а посмотреть его одновременно — до пяти друзей на разных экранах, включая мобильные устройства. Чтобы открыть виртуальный кинотеатр, достаточно отправить друзьям ссылку на кино из коллекции «Смотрим вместе».

— В коллекции сейчас доступно более 10 тысяч фильмов и эпизодов сериалов, в том числе недавние премьеры. Кроме того, можно выбрать отечественную и зарубежную классику, современное кино и любимые сериалы, в том числе в переводах Гоблина и Кураж-Бамбея, которые представлены только в Wink, — сказал Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.

Услуга «Смотрим вместе» не предусматривает абонентскую плату или другие дополнительные платежи. Нужно только выбрать и оплатить фильм или сериал в одноименном разделе и отправить ссылку на него своим друзьям.

Возраст 16+

Фото предоставлено пресс-службой компании