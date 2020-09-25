Вакцины воюют сообща

Разработка НПО «Вектор» — «ЭпиВакКорона» и вакцина, созданная под кураторством Российского фонда прямых инвестиций (РПФИ) в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи — «Спутник V», будут главным российским оружием в борьбе с COVID-19. Об этом в ходе большой онлайновой пресс-конференции сообщил директор РПФИ Кирилл Дмитриев.

В борьбе с пандемией российская фармакология проявила лидерский тонус: Россия, по оценке Кирилла Дмитриева, в течение 6-9 месяцев станет первой страной всеобщей вакцинации. Хотя понятие «всеобщий» в данной теме трактуется с оговорками (не желают вакцинироваться в стране насчитывается около 45%), первенство России все равно статистически бесспорно. И в самом марочном имени вакцины — «Спутник V» — есть даже этакий постмодернистский шик — диахронная отсылка к 1957 году и блестящему шарику с рожками, летающему вокруг удивленной планеты.

Как пояснил Кирилл Дмитриев, российские вакцины отличаются от заграничных не только более ранним временем на промышленное тиражирование. Имеют они и концептуальное отличие: зарубежные вакцины, которые сейчас еще пребывают в формате лабораторных образцов, сделаны на базе аденовируса обезьян, а российские — на платформе аденовируса человека.

— Аденовирус человека — давно исследованный объект, — поясняет Кирилл Дмитриев. — Это первопричина будничной, небольшой простуды. Он, так сказать, безобиден. И по нему 250 клинических исследований. А вот аденовирусы обезьян изучены в гораздо меньшей степени. Человеческий аденовирус исследован по части безопасности для репродуктивной функции, в свою очередь, проверена по этой линии и сама вакцина. Также разработка проверена на предмет канцерогенных факторов — онкологию она точно не провоцирует. А вот МРНК и обезьяний аденовирус таким исследованиям не подвергались. Равно как и вакцины. К тому же у нашей вакцины более широкая платформа: мы используем 5 и 26 аденовирус человека. Потому наша вакцина более долгосрочная. У зарубежных же один номер аденовируса — или только 5 или только 26. Наконец, в российской вакцине нет полного кода всего коронавируса — то есть заболеть ковидом после вакцинации невозможно.

Кирилл Дмитриев посетовал, что вся эта информация в западных медиа — и научных, и массовых — материя умолчания. «Спутник V» — ажиотажно популярный бренд. Но собственно научная информация о нем в Европе и США блокируется. Почти вся медийная рефлексия — на уровне разухабистой американской стендап-камеди: «Я привился «Спутник V» и заговорил по-русски (…полюбил Путина, пошел охотится на медведя, захотел носить валенки…)» — конструкция этой шутки схематична и различается лишь концовками.

— Даже в специализированной прессе, которая, казалось бы, должна исповедовать сугубо научный подход, тон преобладал манипулятивный, — констатирует Дмитриев. — Примечательно, что нападки начались еще до регистрации, авансом. В общем, это вненаучная проблема, политическая спекуляция — не более того. И ангажемент западных фармкомпаний. Они сейчас практически неприкрыто агрессивны. Например, сейчас по миру идет скупка фармакологических заводов — корпорации хотят этим усилить свой монополизм. Идеал (недостижимый, к счастью) — стать единственным производителем вакцины. Потому, к слову, меня так впечатлила разработка НПО «Вектор». В Кольцово вирусологи отлично поработали. Они изучали 13 платформ. Отобрали пептидную вакцину, у нее есть ряд мощных преимуществ. И одно из очень важных — это то, что кольцовская вакцина очень адаптивна в технологическом смысле. То есть она может производиться не только на промплощадках, созданных с нуля под этот конкретный продукт, но и на фармакологических мощностях с другой изначальной специализацией. Под нее несложно перенастроить производство. Тогда как зарубежные вакцины технологически весьма «эгоцентричны». Сейчас в мире как раз идет битва за промышленные мощности. И разработка с такой производственной адаптивностью — отличный аргумент в глобальном конкурентном споре.

При этом Кирилл Дмитриев подчеркнул, что детище Центра им. Гамалеи и вакцина от «Вектора» — отнюдь не калька с пар «Пепси»/«Кока-Кола», «Пума»/«Адидас» или «Макдональдс»/«Бургер Кинг». Об их соперничестве, о конкуренции в вульгарно-меркантильном понимании речи не идет в принципе. Обе вакцины — это продукты-союзники. Производить их будут несколько холдингов. Кроме того, сейчас еще и Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН выходит на испытания своей вакцины.

— В ноябре-декабре ожидается уже выработка миллионами, — сказал Кирилл Дмитриев. — К концу декабря планируется выпускать 10 миллионов доз вакцин в месяц. В восточные регионы России вакцина будет поставляться без большого хронологического отрыва от столиц. Дальний Восток и Сибирь вакцину получат уже в октябре-ноябре.

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