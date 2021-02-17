WorldSkills Russia в Новосибирском колледже электроники и вычислительной техники

Это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа профессионального мастерства и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и стандартов во всем мире.
Во время чемпионата участники демонстрируют как уровень своей технической подготовки, так и индивидуальные и коллективные качества, решая поставленные перед ними задачи, которые они изучают и/или выполняют на своем рабочем месте.
Их успех или провал говорит не только об их личных профессиональных качествах, но и об уровне профессиональной подготовки.
В чемпионатах WorldSkills компетенции объединены в 6 тематических блоков: строительная сфера, ИТ, промышленное производство, обслуживание гражданского транспорта, сфера услуг, творчество и дизайн.
На базе ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» расположены конкурсные площадки по компетенциям:
Также на базе МАОУ «Лицей №176» пройдут соревнования по компетенции «Машинное обучение и большие данные — Юниоры (14-16)», организованные при содействии Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники.
Посмотреть трансляцию с площадок чемпионата можно будет на главной странице сайта колледжа http://www.nke.ru/
Возраст 16+
Фото предоставлено организаторами
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