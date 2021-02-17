WorldSkills Russia в Новосибирском колледже электроники и вычислительной техники

Это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа профессионального мастерства и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и стандартов во всем мире.

Во время чемпионата участники демонстрируют как уровень своей технической подготовки, так и индивидуальные и коллективные качества, решая поставленные перед ними задачи, которые они изучают и/или выполняют на своем рабочем месте.

Их успех или провал говорит не только об их личных профессиональных качествах, но и об уровне профессиональной подготовки.

В чемпионатах WorldSkills компетенции объединены в 6 тематических блоков: строительная сфера, ИТ, промышленное производство, обслуживание гражданского транспорта, сфера услуг, творчество и дизайн.

На базе ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» расположены конкурсные площадки по компетенциям:

«Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений»

«Разработка мобильных приложений»

«Мобильная робототехника»

«Сетевое и системное администрирование»

«Веб-дизайн и разработка»

«ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»

«Программные решения для бизнеса»

«Разработка мобильных приложений — Юниоры (14-16)»

«Мобильная робототехника — Юниоры (14-16)» (Cовместно с МБОУ «Лицей №22 «Надежда Сибири»)

«Мобильная робототехника — Юниоры (12-14)» (Cовместно с МБОУ «Лицей №22 «Надежда Сибири»)

«Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений — Юниоры (14-16) (Cовместно с МБОУ «Лицей №22 «Надежда Сибири»)»

«Веб-дизайн и разработка — Юниоры (14-16)» (Cовместно с МБОУ СОШ № 175)

Также на базе МАОУ «Лицей №176» пройдут соревнования по компетенции «Машинное обучение и большие данные — Юниоры (14-16)», организованные при содействии Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники.

Посмотреть трансляцию с площадок чемпионата можно будет на главной странице сайта колледжа http://www.nke.ru/

Возраст 16+