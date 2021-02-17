У общепита Новосибирска за 2020 год резко вырос интерес к доставке

Количество заведений общепита, которые начали доставлять готовые блюда сами или с помощью внешних сервисов, в крупнейших городах России за 2020 год выросло более чем в два раза — на 123%. Таковы данные 2ГИС — специалисты геосервиса изучили, как изменился общепит под влиянием пандемии за последний год.
По данным 2ГИС (входит в экосистему Сбера), количество ресторанов, кафе и других заведений общепита, блюда которых можно заказать с доставкой на дом, в январе 2021 года в российских городах-миллионниках достигло 20 161 — на 123% больше (в 2,2 раза), чем в начале 2020 года.
По словам руководителя контакт-центра 2ГИС Надежды Вороновой, после снятия основных ограничений с ресторанов и кафе, и возвращения посетителей в общепит, заведения в большинстве своём сохранили доставку готовых блюд.
Наиболее активно доставку запускал общепит Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска. В Петербурге число заведений с доставкой готовых блюд за год выросло почти в 3 раза — на 180%. В Москве — на 170%, в Новосибирске — на 126%.
— В 2020 году помимо резкого увеличения количества ресторанов с доставкой ускорилась трансформация потребительских привычек. Выросла частота использования сервисов доставки, для многих пользователей мы стали способом ежедневно экономить время, — отмечает Олег Хаустов, директор по развитию Delivery Club. — Самыми популярными блюдами у пользователей доставки всегда считались фастфуд, пицца, роллы и бургеры. Но в 2020 году заметно вырос спрос на более привычную еду: в прямом смысле домашнюю кухню, которую можно есть постоянно. Это изменение привычек, конечно, расширяет возможности для разных ресторанов на рынке доставки. Тем более, они могут адаптировать свое меню для доставки, изучив предпочтения пользователей.
Фото: pixabay.com, автор- marcosgarzo
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