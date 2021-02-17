У общепита Новосибирска за 2020 год резко вырос интерес к доставке

Количество заведений общепита, которые начали доставлять готовые блюда сами или с помощью внешних сервисов, в крупнейших городах России за 2020 год выросло более чем в два раза — на 123%. Таковы данные 2ГИС — специалисты геосервиса изучили, как изменился общепит под влиянием пандемии за последний год.

По данным 2ГИС (входит в экосистему Сбера), количество ресторанов, кафе и других заведений общепита, блюда которых можно заказать с доставкой на дом, в январе 2021 года в российских городах-миллионниках достигло 20 161 — на 123% больше (в 2,2 раза), чем в начале 2020 года.

По словам руководителя контакт-центра 2ГИС Надежды Вороновой, после снятия основных ограничений с ресторанов и кафе, и возвращения посетителей в общепит, заведения в большинстве своём сохранили доставку готовых блюд.

Наиболее активно доставку запускал общепит Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска. В Петербурге число заведений с доставкой готовых блюд за год выросло почти в 3 раза — на 180%. В Москве — на 170%, в Новосибирске — на 126%.