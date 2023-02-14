XI международный форум-выставка «Сибирская строительная неделя-2023» открылся в Новосибирской области

Андрей Травников открыл «Сибирскую строительную неделю -2023», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Одной из ключевых тем обсуждения на форуме станут стратегии ускорения темпов строительства, перспективы жилищного и промышленного строительства в Сибири, технологический суверенитет в сфере строительства.

— Новосибирская область – лидер строительства за Уралом – по объему ввода жилья, социальных, инфраструктурных объектов. Мы готовы делиться своими наработками, находками и решениями на этой площадке, открыты для опыта других регионов, предложений, дискуссий. Сегодня время возможностей – в части реализации стратегии развития строительства до 2030 года в части новых инструментов, которые создаются Правительством Российской Федерации, профильными министерствами – это инфраструктурное меню, донастройка мер по снижению административного давления на строительную отрасль, поддержка спроса на жилье. Мы ждем, что форум даст толчок для и так уже динамично развивающейся строительной отрасли, — подчеркнул глава региона.

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Музыченко высоко оценил развитие строительного комплекса региона.

Как было отмечено на форуме, за последние несколько лет в Новосибирской области возводится беспрецедентное количество социальных, инфраструктурных, жилых объектов, в том числе по национальным проектам, федеральным, региональным программам. По итогам 2022 года в регионе введено в эксплуатацию 2,244 млн кв. м жилья, что на 11,9% выше уровня 2021 года. В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию не менее 2,050 млн кв. м жилья. Введено в эксплуатацию 34 объекта социальной инфраструктуры: 4 объекта образования, 25 объектов здравоохранения, 3 объекта культуры и 2 объекта спорта, в их числе – многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко (1 этап). В 2023-2025 годах планируется обеспечить ввод в эксплуатацию 137 объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, продолжается строительство крупнейших объектов: кампуса мирового уровня НГУ, ЦКП СКИФ, Федерального детского реабилитационного центра, бассейна на Воинской.

В рамках мероприятия подписано Соглашение о сотрудничестве между правительством Новосибирской области и Национальным объединением изыскателей и проектировщиков. Предметом Соглашения является объединение и координация совместной работы по совершенствованию законодательной, нормативной правовой и нормативной технической базы, а также развитие и совершенствование инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и градостроительной деятельности.

Фото с сайта правительства Новосибирской области