Хирурги Центра Мешалкина провели процедуру Росса пятилетнему ребенку в Алма-Ате

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина по приглашению кардиохирургов Казахстана провели операцию по замене пораженного аортального клапана пятилетнему пациенту из Талгара, сообщили в пресс-службе клиники.

Врожденный порок сердца — двустворчатый аортальный клапан с выраженной недостаточностью — у маленького Владислава диагностировали в 2016 году. В течение трех лет мальчик находился под наблюдением специалистов кардиохирургического отделения Национального научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова (Алма-Ата, Казахстан). До операции ребенок испытывал повышенную утомляемость, одышку, плохо переносил физические нагрузки, был подвержен частым простудным заболеваниям.

В пресс-службе рассказали, что хирургическое лечение ребенка выполнила бригада специалистов под руководством директора Центра Мешалкина академика РАН Александра Караськова. Кардиохирурги провели процедуру Росса, заключающуюся в замене пораженного аортального клапана аутографтом – собственным клапаном легочной артерии пациента. Данное хирургическое вмешательство является высокоэффективным методом лечения больных патологией аортального клапана. После процедуры пациенты не нуждаются в антикоагулянтной терапии. Аутографт обладает хорошими гемодинамическими характеристиками, функционирует в течение длительного времени, устойчив к инфекции, лишен риска тромбоэмболических осложнений. Пациент может вернуться к полноценной жизни, выполнять все виды нагрузки.

— Механические и биологические протезы, к сожалению, не могут приблизиться к функциональным и физиологическим параметрам, которые соответствуют норме. Имплантация механического протеза повлияла бы на качество жизни ребенка: он был бы ограничен в физической активности, нуждался бы в пожизненной антикоагулянтной терапии. Для данной возрастной категории процедура Росса — это оптимальный вариант. В ходе вмешательства мы провели забор легочного аутографта, который имплантировали в аортальную позицию вместо разрушенного аортального клапана. Выходной тракт правого желудочка реконструировали с применением клапаносодержащего кондуита из яремной вены быка, — комментирует руководитель центра новых хирургических технологий Александр Богачев-Прокофьев, ассистирующий в ходе вмешательства Александру Караськову.

Операцию провели успешно. Пациент готовится к переводу из реанимации в стационар.

Процедура Росса не получила широкого распространения в кардиохирургической среде, несмотря на то что является эффективным методом лечения аортальных пороков сердца. Это связано с высокой сложностью выполнения операции. В Казахстане данное вмешательство проводят в третий раз. Кардиохирурги страны не обладают опытом самостоятельного применения технологии. В 2015 году в Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова с показательными операциями приезжал сердечно-сосудистый хирург Центра Мешалкина Игорь Демин.

Фото: пресс-служба ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России