Онкоцентр могут разместить на Северном обходе

— Сегодня ведется проектирование и выбор земельного участка для строительства Центра диагностики онкозаболевений. Совместно с минздравом мы подготовили медико-технологическое задание и ведем предпроектные проработки, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Он пояснил, что сейчас в ведомствах рассматриваются несколько земельных участков для размещения онкоцентра. Один из них расположен на Северном обходе Новосибирска.

— Комплекс достаточно большой. Мы ведем переговоры по участкам. Сейчас сложно сказать конфигурацию, но, наверное, это будет Северный обход. Это основная площадка, — уточнил Шмидт.

В ноябре 20919 года сообщалось, что центр планируется разместить на площадке рядом с городской клинической больницей №25 (4,8 га). Предполагалось, что онкоцентр будет рассчитан на 820 коек, плюс в него будет входить специализированная поликлиника с мощностью приема до 600 посещений.

В сентябре 2019 губернатор Андрей Травников и председатель совета директоров ООО «МедИнвестГрупп» Виктор Харитонин подписали соглашение о сотрудничестве. В документе шла речь о сотрудничестве и взаимодействии сторон по вопросам реализации инвестпроектов и проектов ГЧП на территории Новосибирской области в сфере здравоохранения, в том числе в целях повышения качества оказания медицинской помощи в части профилактики, диагностики и лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Стороны планировали разработать концепцию развития оказания медицинской помощи по профилю «Онкология» на территории Новосибирской области. Ключевым элементом должно было стать создание нового корпуса онкодиспансера.

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