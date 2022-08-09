ХК «Сибирь» обыграл столичное «Динамо» в товарищеском матче

7 августа в Химках состоялся товарищеский поединок между ХК «Динамо» и «Сибирь». Подопечные Андрея Мартемьянова трижды сумели пробить оборону москвичей, тогда как в свои ворота пропустили только одну шайбу.

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В составе «Сибири» заброшенными шайбами отличились Антон Шенфельд, Егор Спиридонов и Владимир Бутузов. У москвичей гол на счету Владислава Ефремова.

Для «Динамо» поражение стало третьим кряду. Команда в новом сезоне играет без звезд и легионеров. Уход Шипачева и Войнова сказался на уверенности в атаке. Разгрузив зарплатную ведомость и сделав ставку на собственных воспитанников, руководство московского клуба поставило под удар рейтинг команды.

У «Сибири» же сохранились основные игроки. Хоть сперва команда потерпела поражение от минчан, во второй встрече доказала свое превосходство над «Витязем», обыграв соперников со счетом 4:1. В поединке лучшим стал Вячеслав Литовченко, оформивший хет-трик.

Новосибирская команда демонстрирует надежную игру в обороне и, скорее всего, сможет навязать борьбу будущим соперникам.