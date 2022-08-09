В Новосибирске проходят рейды по местам несанкционированной торговли

Сотрудники управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска, администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам и полиция провели очередной еженедельный рейд по изъятию незаконно реализуемой продукции.

— У нас есть три решения суда, в которых говорится, что должностные лица органов местного самоуправления имеют законное право изымать продукцию, хранить ее, в случае вынесения административного протокола – возвращать. То, что возвращаем, уже реализовать невозможно, поэтому это единственный механизм, который работает и применяется на территории города, — рассказала начальник управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска Наталья Чагина.

За 2022 год уже составлено более 1400 протоколов об административных правонарушениях, с территории города изъято более шести тонн продукции. Основными несанкционированными торговыми местами остаются площадь им. Калинина, площадь им. Карла Маркса, станция метро «Речной вокзал».

Муниципалитет призывает горожан не приобретать продукцию у нелегальных торговцев.