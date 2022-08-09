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В Новосибирске проходят рейды по местам несанкционированной торговли

  • 09/08/2022, 10:39
Автор:
новости Новосибирска
Самыми популярными среди таких мест остаются площадь им. Калинина, площадь им. Карла Маркса, станция метро «Речной вокзал».

Сотрудники управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска, администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам и полиция провели очередной еженедельный рейд по изъятию незаконно реализуемой продукции.

— У нас есть три решения суда, в которых говорится, что должностные лица органов местного самоуправления имеют законное право изымать продукцию, хранить ее, в случае вынесения административного протокола – возвращать. То, что возвращаем, уже реализовать невозможно, поэтому это единственный механизм, который работает и применяется на территории города, — рассказала начальник управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска Наталья Чагина.

За 2022 год уже составлено более 1400 протоколов об административных правонарушениях, с территории города изъято более шести тонн продукции. Основными несанкционированными торговыми местами остаются площадь им. Калинина, площадь им. Карла Маркса, станция метро «Речной вокзал».

Муниципалитет призывает горожан не приобретать продукцию у нелегальных торговцев.

— Такие рейды проводятся в том числе, чтобы обезопасить горожан от негативных последствий. Мы понимаем, что здесь дешевле, но откуда привезена эта продукция и безопасна ли она для потребителя, никто сказать не может, — отметила Наталья Чагина.

Фото: pixabay.com — Vovka

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : торговля рейды Мэрия Новосибирска


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