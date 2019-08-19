Хочешь быть успешным — управляй эмоциями!

28 августа в Новосибирск вновь приезжает известный бизнес-психолог, бизнес-тренер, кандидат социологических наук автор книг и эксперт в области психологии и социологии Анетта Орлова со своим новым мастер-классом «Эмоциональный интеллект и успешность в бизнесе и жизни».

Хотите научиться управлять своими и чужими эмоциями?

Понимать себя и тех, кто вас окружает?

Выстраивать доверительные и здоровые отношения?

Успешно бороться со стрессом и преодолевать недопонимание с другими людьми?

Узнать, как накапливать эмоциональный ресурс, который приведёт вас к успеху?

EQ (эмоциональный интеллект) — способность человека понимать и управлять своими эмоциями, а также эмоциями окружающих.

EQ значительно более важный фактор личной успешности человека, чем «логический» интеллект — IQ.

Психологи, исследовавшие природу эмоций, пришли к выводу, что успешные люди становятся таковыми прежде всего из-за своего умения ладить с людьми и уже затем благодаря своему интеллекту.

На мастер-классе вы поймёте, какие ветки EQ у вас развиты сильно, а какие требуют работы. Благодаря этому вы сможете построить свою собственную дорожную карту достижения эмоционального баланса и эмоциональной компетентности и сделать шаг в сторону обретения успеха и гармонии.

Успейте принять участие в мастер-классах по выгодной цене. Открыто раннее бронирование!

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О СПИКЕРЕ

Бизнес-психолог, бизнес-тренер, кандидат социологических наук, тренер-эксперт, руководитель и основатель тренинг-центра «Новый горизонт», совладелец сети салонов красоты.