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Хочешь быть успешным — управляй эмоциями!

  • 19/08/2019, 16:38
Все хорошо знают о важности высокого IQ для достижения успехов в своём деле. Однако, одной логики для успеха мало.

28 августа в Новосибирск вновь приезжает известный бизнес-психолог, бизнес-тренер, кандидат социологических наук автор книг и эксперт в области психологии и социологии Анетта Орлова со своим новым мастер-классом «Эмоциональный интеллект и успешность в бизнесе и жизни».

Анетта Орлова

  • Хотите научиться управлять своими и чужими эмоциями?
  • Понимать себя и тех, кто вас окружает?
  • Выстраивать доверительные и здоровые отношения?
  • Успешно бороться со стрессом и преодолевать недопонимание с другими людьми?
  • Узнать, как накапливать эмоциональный ресурс, который приведёт вас к успеху?

EQ (эмоциональный интеллект) — способность человека понимать и управлять своими эмоциями, а также эмоциями окружающих.

EQ значительно более важный фактор личной успешности человека, чем «логический» интеллект — IQ.

Психологи, исследовавшие природу эмоций, пришли к выводу, что успешные люди становятся таковыми прежде всего из-за своего умения ладить с людьми и уже затем благодаря своему интеллекту.

На мастер-классе вы поймёте, какие ветки EQ у вас развиты сильно, а какие требуют работы. Благодаря этому вы сможете построить свою собственную дорожную карту достижения эмоционального баланса и эмоциональной компетентности и сделать шаг в сторону обретения успеха и гармонии.

Успейте принять участие в мастер-классах по выгодной цене. Открыто раннее бронирование!

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О СПИКЕРЕ

Бизнес-психолог, бизнес-тренер, кандидат социологических наук, тренер-эксперт, руководитель и основатель тренинг-центра «Новый горизонт», совладелец сети салонов красоты.

  • Автор книг и эксперт в области психологии, социологии,
  • Радиоведущая: «Маяк» 103.4 FM «Москва слезам поверит с Анеттой Орловой», «Романтика» 98.8 FM «Личная территория с Анеттой Орловой», Эксперт ТВ Первый канал, Россия 1, Россия 24, ТВ Центр, НТВ.
  • Колумнист в www.forbes.ruwww.snob.ruwww.aif.ruwww.iz.ruwww.posta-magazine.ruwww.peopletalk.ru, журнал «Генеральный директор», журнал «Управление персоналом», «Известия», «АИФ» и т.д.
  • Спикер лекториев «Прямая речь» и «Сити класс».
  • Победитель конкурса «Менеджер года России 2004 » в сфере услуг.
  • Постоянный тренер и бизнес-психолог в крупных государственных и частных компаниях: ПФР, Сбербанк, Газпром Нефть, Сибур, РосАтом, РФПИ, Ренессанс-страхование, Анкор-Инвест, Райфаззен-банк, Деловая среда МТС, YUM KFS ,НКС, НМЛК, НПСМ, MARS, SANDOZ, BAYER и т.д.

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