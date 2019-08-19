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Подрядчик исправил брак на ул. Большевистской

Качество повторной укладки асфальта проверили эксперты.
  • 19/08/2019, 16:48
Подрядчик исправил брак на ул. Большевистской

Лабораторные испытания подтвердили соответствие нормативам укладку асфальта на ул. Большевистской, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Напомним, проверка качества выполненных работ по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» показала, что подрядчик – ООО «Перлит Строй» – неудовлетворительно уложил асфальт на участке улицы Большевистской. Мэрия обязала дорожников исправить брак за счет самого подрядчика.

«Перлит Строй» обязали исправить некачественный ремонт

«Перлит Строй» обязали исправить некачественный ремонт

— По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Большевистской велось с нарушением технологии уплотнения, а также щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь (ЩМА 20) изготавливалась с нарушением в части зернового состава в связи со сбоем в работе завода-изготовителя. В настоящее время вышеуказанные нарушения устранены, уложенный заново слой соответствует всем требованиям. Участок, не соответствующий нормам в части зернового состава, 12 августа был отфрезерован и уложен вновь на площади около 2 500 кв. м, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что после выполнения вышеуказанных работ повторно проведены отбор проб и лабораторные испытания. Они подтвердили соответствие нормативным требованиям.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска

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