Подрядчик исправил брак на ул. Большевистской

Лабораторные испытания подтвердили соответствие нормативам укладку асфальта на ул. Большевистской, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Напомним, проверка качества выполненных работ по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» показала, что подрядчик – ООО «Перлит Строй» – неудовлетворительно уложил асфальт на участке улицы Большевистской. Мэрия обязала дорожников исправить брак за счет самого подрядчика.

Отмечается, что после выполнения вышеуказанных работ повторно проведены отбор проб и лабораторные испытания. Они подтвердили соответствие нормативным требованиям.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска