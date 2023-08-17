Хозяйку приюта и 20 собак нашли мертвыми в частном доме под Новосибирском

Жительница села Евсино давно подбирала на улице брошенных собак и кошек, рассказывают местные жители. В итоге, на своём участке собрала более 40 питомцев. Дом находится на окраине села, сообщает «Искитимская газета».

Пожилая хозяйка домашнего зооприюта была затворницей. По словам соседей, кормила животных просроченными продуктами, которые ела и сама.

Свою помощь ей не раз предлагали зоозащитники. Но отдать им хотя бы часть животных, женщина отказывалась наотрез. Волонтёры смогли построить в её огороде несколько собачьих будок, периодически привозили корм для животных.

После гибели хозяйки при осмотре её дома и участка местные жители обнаружили погибших собак: из 40 осталось всего 20. Дворик, дом очень захламлены, кругом антисанитария.

— Самое главное, чтобы жители не устроили животным самосуд, — рассказала журналистам Infopro54 глава Шибковского сельсовета Наталья Самусёнок. — В ближайшее время все собаки отправятся в приюты.

Помочь с кормлением и перевозкой животных пообещали и в Администрации Искитимского района. Кормить собак пока будут на участке, где они и жили, сообщил начальник управления сельского хозяйства администрации Искитимского района Виктор Лоханов. С ними постоянно будут находиться волонтёры, пока всех не развезут по приютам.