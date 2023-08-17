Под Новосибирском умер 105-летний ветеран ВОВ

Анна Филипповна Акимутина была последним ветераном Великой Отечественной войны, живущим в Кыштовском районе. Она награждена медалью «За Победу над Германией», неоднократно отмечена за добросовестный труд.
Односельчане рассказывают, что Анна Филипповна прожила большую и достойную жизнь. Легендарная жительница Кыштовки ушла из жизни на 105-м году.
– Родилась она в 1919 году в Архангельской области. Когда началась война, Анне Филипповне было только 22 года. Тяжёлая доля выпала на её хрупкие плечи. Вместе с другими девушками работала в военно-полевом строительстве: копали окопы, делали дзоты, лопатами закидывали воронки возле железной дороги, – сообщают в администрации Кыштовского района Новосибирской области.
В Новосибирскую область Анна Акимутина переехала после войны в 1949 году. В Кыштовке она до пенсии работала на ветеринарном участке. Её муж тоже был фронтовиком. Супруги создали крепкую семью и воспитали достойных детей.
– Светлая память об Анне Филипповне Акимутиной сохранится в сердцах всех, кто её знал, – говорят в районной администрации.
Слова благодарности и уважения последней женщине-ветерану Кыштовки пишут и совершенно незнакомые люди.
– Вот они, кто поднимал страну из руин, работал, не покладая рук, всю свою жизнь. И звездой никто не называл, и орденов не вешал. А Бог отмерил долгий жизненный путь, только Бог и знает кто настоящая звезда! – написала Алла Ухналь в паблике «Все новости Новосибирска» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: предоставлено районной газетой «Правда Севера»
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