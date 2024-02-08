Храбрые покупатели задержали грабителя магазина в Новосибирске (видео)

Отважные сибиряки совершили настоящий подвиг в обычном супермаркете Кировского района.
Продавцы заметили, что один из покупателей ворует продукты с полок. Потом наглый мужчина попытался пронести краденное мимо кассы, но работники магазина решили его остановить. Вор кинулся наутек, отбросив на пол пенсионерку, которая встала на пути. Очевидцы происходящего не растерялись и начали самостоятельно преследовать преступника.
Они скрутили его и вызвали полицию.
― Прибывшими сотрудниками отдельного батального патрульно-постовой службы полиции подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался 32-летний житель Кировского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и грабеж, ― прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». Голодного вора отпустили домой под подписку о невыезде, а неравнодушным новосибирцам сказали огромное спасибо.
Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.
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