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На коммуналку и дороги регионы Сибири попросили деньги в ДОМ.РФ

  • 08/02/2024, 18:41
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На коммуналку и дороги регионы Сибири попросили деньги в ДОМ.РФ
Какие проекты и сколько средств получат — станет известно во втором-третьем квартале 2024 года.

Регионы Сибирского федерального округа направили в ДОМ.РФ заявки на получение финансирования в рамках программы инфраструктурных облигаций. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель по развитию бизнеса подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Константин Дьячков.

— Сейчас объем доведенной на 2024 год программы составляет 50 млрд рублей. Субъекты СФО заявили потребность в финансировании на создание инженерной инфраструктуры (электросети, объекты генерации и коммунальных сетей), а также дорожной инфраструктуры, — пояснил он.

Назвать конкретные проекты, которые претендуют на финансирование, Дьячков отказался, но отметил, что речь идет, в частности, о четырех коммунальных проектах из разных субъектов округа. Также для регионов важны социальные и дорожные объекты.

— Сейчас мы передали перечень этих проектов на уровень аппарата Правительства России. Там оцениваются первоочередные потребности. Проекты также смотрит Минстрой РФ. Мы ожидаем, что во втором-третьем квартале 2024 года проекты из Сибири будут вынесены на рассмотрение штаба и работа продолжится, — говорит он. — С точки зрения механики реализации чаще всего в Сибири такие проекты запускаются через концессию или прямую выдачу займа.

Он напомнил, что первый объем программы инфраструктурных облигаций на 150 млрд рублей был распределен на 46 проектов в 24 субъектах РФ. Из Сибири Новосибирская область смогла получить 3,5 млрд на создание шести концессионных школ.  Напомним, сроки их строительства уже неоднократно срывались. Пока сдача объектов запланирована на 2024 год.

Всего, по словам Константина Дьячкова, в Новосибирской области уже реализуются шесть проектов. Интерес к программе также проявляют Республика Алтай, Омская и Иркутская области, Красноярский край.

инфраструктурные облигации ДОМ.РФ

ДОМ.РФ прорабатывает инфраструктурные проекты в Сибири

Напомним, год назад на «Сибирской строительной неделе» в Новосибирске директор подразделения «Инфраструктурные облигации» Александр Аксаков сообщал, что инфраструктурные облигации ДОМ.РФ могут быть применены для строительства инфекционной больницы в Новосибирской области и школы на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Прибрежный в Омске. Кроме того, на тот момент рассматривалась возможность льготного финансирования инженерной инфраструктуры в районе Солонцы-2 в Красноярском крае и магистральных сетей водоотведения в Туве. В работе находился проект развития инфраструктуры Байкальска в Иркутской области.

Ранее редакция сообщала о том, что правительство Новосибирской области планируется привлечь инфраструктурные кредиты для строительства Южного транзита, а также продолжения строительства метро в Новосибирске.

Фото freepik — pvproductions

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Строительство дорог инфраструктурные облигации инженерная инфраструктура


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