Прокуратура проверяет законность «прописки» спецконтингента в Бердске

По заявлению главы Бердска Евгения Шестернина прокуратура проводит проверку законности размещения осужденных на площадке промышленного предприятия, оборудованной под реабилитационный исправительный центр. Результаты проверки будут обсуждаться на совещании при главе города с участием представителей ФСИН и председателя горсовета Владимира Голубева в конце недели. Об этом со ссылкой на Евгения Шестернина сообщает издание «Бердск-онлайн».
— Один из подлежащих обсуждению вопросов — безопасность исправительного центра для Бердска, — передает издание. — Также власти Бердска решили проверить документацию, связанную с реконструкцией производственного здания на улице Химзаводской под жилое помещение, где с 27 июля 2022 года живут и работают заключенные из колонии строгого режима. Кроме того, по заявлению главы Бердска, прокуратурой города проведена комплексная проверка деятельности мебельного объединения «РОСТ». Предварительные итоги проверки решено обсудить на совещании.
протестовали против появления на территории города подобного объекта. В городской администрации на запрос теперь уже бывшего начальника управления Андрея Попето о предоставлении участка под исправительный центр сообщали, что у муниципалитета таких возможностей нет.
С аналогичным протестом против соседства со спецконтингентом уже в текущем году выступили жители соседнего с Бердском Искитима.
При этом, как уже сообщалось, еще в феврале текущего года на совещании в региональном правительстве было анонсировано развитие сети исправительных центров на территории Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала, как жители Бердска и Искитима выступали против строительства мусорного полигона.
Фото pixabay — Detmold
Рубрики :
Регионы:
Теги :