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Количество компаний с признаками фиктивности в Новосибирске снизилось с 14% до 7%

В результате использования АСК НДС-2 поступления по налогу на добавленную стоимость в регионе увеличились почти в полтора раза.
  • 05/07/2019, 15:25
Количество компаний с признаками фиктивности в Новосибирске снизилось с 14% до 7%

Публичные обсуждения правоприменительной практики налоговых органов по теме «Администрирование налога на добавленную стоимость, в том числе с использованием возможностей АСК «НДС-2» 4 июля провело управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как подчеркнул руководитель УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев, государство в последние годы пытается создать для добросовестных налогоплательщиков благоприятные условия, которые позволят снизить уровень внимания к ним со стороны налоговых органов и сконцентрироваться на нарушителях налогового законодательства. В части налогового администрирования делается ставка на так называемый риск-ориентированный подход при проведении контрольных мероприятий. Ключевым фактором становится повышение уровня добровольного исполнения налогоплательщиками своих налоговых обязательств.

— С другой стороны, внедрение информационных технологий в налоговое администрирование позволяет повысить прозрачность бизнеса, увеличивать поступления налогов. Одним из ключевых шагов налоговой информатизации стал запуск в 2015 году автоматизированной системы контроля за уплатой НДС (АСК НДС-2). Программный комплекс, в частности, показал свою эффективность в борьбе с фиктивными компаниями. Так, количество компаний с признаками фиктивности снизилось за прошлый год с 14% до 7%, — отметил Алексей Легостаев.

Он подчеркнул, что в результате использования АСК НДС-2 поступления налога на добавленную стоимость в Новосибирской области с момента внедрения данного программного комплекса увеличились почти в полтора раза. Поступления по НДС за 2018 год выросли по сравнению с 2017 годом более чем на 10% и составили 42 млрд руб.

Обсуждались и изменения, произошедшие в налоговых органах в прошлом году в организации контрольной работы. Если в 2017 г. контрольная работа строилась в основном на организации выездных налоговых проверок, то уже в 2018 г. почти 44% поступлений от контрольно-аналитической работы налоговых органов было обеспечено за счет побуждения налогоплательщиков на добровольное уточнение своих налоговых обязательств. За 2018 г. произошло существенное – почти двукратное – снижение количества выездных налоговых проверок.

Наиболее важным, по оценке Алексея Легостаева, результатом внедрения АСК НДС-2 является повышение собираемости налога, что подтверждается ростом показателя налоговой нагрузки по НДС (с 1,35% на 01.01.2016 до 1,72% на 01.01.2019).

Руководитель УФНС России по Новосибирской области подчеркнул, что налоговая нагрузка по-прежнему остается основным показателем для определения и анализа налоговых рисков, а также сообщил о запуске нового электронного сервиса по расчету налоговой нагрузки для самостоятельной оценки налоговых рисков. Сервис позволяет налогоплательщикам на общей системе налогообложения сравнить свою налоговую нагрузку, в том числе по отдельным налогам, со средним значением по отрасли в разрезе регионов. Этот инструмент стал частью сервиса «Прозрачный бизнес».

В публичном формате участники мероприятия также обсудили вопросы выявления зон рисков налоговых правонарушений с применением программного комплекса АСК «НДС-2», в том числе по налогоплательщикам, установленным в качестве выгодоприобретателей по цепочкам «схемных» операций. Кроме того, были освещены вопросы налогового контроля как инструмента для равенства конкуренции между налогоплательщиками, прозрачности налогообложения и возможности налогоплательщиков контролировать свои риски, в том числе при выборе контрагентов. В завершение спикеры ответили на вопросы участников обсуждения.

Фото предоставлено пресс-службой УФНС по Новосибирской области

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