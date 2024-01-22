«Я не знал, что это уголовка»: новосибирец прокомментировал видео в соцсетях и получил срок

Артему Н. всего 19 лет. Он слегка оккультист, а в целом обычный парень. Зарабатывал на карманные расходы вполне законными способами, где-то трудился разнорабочим, но никогда не связывался с наркотиками и чем-то противозаконным.

И вот сегодня Артем оказался в суде. Нет, он не давал показания на грабителей и плохих парней. Сейчас он сам был в роли плохого парня, а точнее ― в качестве диванного эксперта.

― Следствием установлено, что в декабре 2022 года, с используемой им страницы социальной сети «ВКонтакте» с именем «Aryanhord Holocaust» под опубликованной в открытом для посещения сообществе «White Live Matter» новостью с прикреплённой к ней видеозаписью, на которой запечатлен конфликт двух школьников разных национальностей разместил свои комментарии, расцененные другими пользователями как призывы к расовой дискриминации, ― зачитала судья Ленинского районного суда.

Но это не пустые выводы. Перед тем, как дело попало в суд, семья Артема пережила много стресса. После выражения публичного и праворадикального мнения в квартиру молодого человека пришли оперативники ФСБ. Дома у него изъяли телефон и компьютер, а также разные предметы, которые характеризовали его как приверженца «правой» идеологии.

― Экспертным исследованием установлено, что в комментарии, размещенном пользователем, имеется призыв к совершению дискриминационных действий по мотивам национальной и расовой ненависти или вражды, ― рассказали Infopro54 следователи.

Это стало веским поводом для возбуждения в отношении парня уголовного дела по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет».

Таким образом, парень никого не бил, не унижал, а всего лишь написал комментарий и поддержал тех, кто считает себя выше других, кто способен унижать и избивать людей другой национальности. Артем, возможно, забыл, что он живет в многонациональной стране.

― Я сожалею о своем поступке, но я не знал, что комментарий – это уголовка и срок. Впредь больше так делать не буду, ― признался студент на допросе.

К сожалению, незнание закона не освобождает от ответственности. Хотя, учитывая, что юный сибиряк еще не успел совершить в жизни более тяжких поступков, судья приговорил его к двум годам условного срока.

Теперь Артем точно знает, что такое экстремизм. У парня есть все шансы принять этот урок жизни и другую идеологию ― как минимум ту, которая не заставит его родителей огорчаться.