Кто виноват в крупнейшей в истории Новосибирска коммунальной аварии?

Кто виноват?

Ключевым в масштабной коммунальной аварии января 2024 года стал первый дефект на улице Плахотного. Как пояснил на внеплановом заседании комиссии по ЖКХ горсовета Новосибирска директор ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК) Максим Рябенко, эта авария была аномально масштабной. В истории теплосетей Новосибирска таких инцидентов еще не было. В зону отключения попали 2270 домов и 5000 абонентов.

— Одна из гипотез прорыва ― резкое потепление температуры до +1 градуса. Сейчас мы анализируем автоматику на домах, на теплосетях. При такой температуре столько тепла просто было ненужно, — говорит Рябенко. — Все остальные дефекты — следствие первого. Температура в теплоносителе быстро снизилась, потом достаточно быстро росла.

Он подчеркнул, что прошедшие в декабре холода показали, что сеть на первом участке вполне может проходить высокие нагрузки.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев отметил, что зоны ТЭЦ-2, ТЭЦ 3 и Кировской районной котельной исторически объединены, и это повлияло на работу системы всего жилого фонда левого берега Новосибирска. 18 и 19 января диспетчерам поступили более 1000 сообщений. Люди жаловались, что не могут дозвониться до аварийных служб.

— Самым слабым местом оказался район Башни и зона Телецентра. На нее пришлась основная гидравлическая нагрузка, плюс все упало на одну управляющую компанию, которой пришлось оперативно опорожнять систему после того, как мы отправили телефонограмму, а также заново запускать систему. Это одна из причин, по которой мы там продолжаем работать, — говорит Максим Рябенко.

Дмитрий Перязев отметил, что к аварии такого масштаба оказались не готовы большинство управляющих компаний. Единственная компания. которая не обращалась за помощью сторонних бригад, — МКС, она перегруппировалась внутри своей сети и привлекла рабочий персонал с правого берега.

— Сейчас мы прорабатываем все вопросы, возникшие в ходе коммунальной аварии с НТСК, с УК, по работе ресурсоснабжающей организации, аккумулируем и анализируем информацию. Свои выкладки представим на следующую плановую комиссии ЖКХ горсовета Новосибирска, — добавил он.

И.о. мэра Олег Клемешов добавил, что региональная комиссия, которая работает под руководством вице-губернатора Сергея Семки, запросила данные от СГК, управляющих компаний, придомовых приборов учета.

— Это необходимо, чтобы исключить обеление действий СГК и УК. Мы намерены детально разобраться в ситуации и выявить причины. Они будут обозначены, — заявил Клемешов.

В то же время он призвал не применять к управляющим компаниям только метод кнута. По его словам, в Ленинском районе много аварийных домов, и если применить санкции к УК, то муниципалитет получит огромное количество брошенных домов, то есть проблема усугубится.

— Нужно разбираться в ситуации, — добавил чиновник.

Что делать?

Представитель СГК заверил, что по результату коммунальной аварии будет сделан перерасчет для жителей левобережья. Они увидят его в платежках за январь. Обращаться для этого никуда не нужно — все будет сделано автоматически на основе данных приборов учета и диспетчерских служб.

— Наша компания уже среагировала на происшествие. В этом году будут скорректированы мероприятия по подготовке к отопительному сезону на левом берегу. Планируется провести диагностику сетей с использованием новых технологий для определения ситуации, — сообщил Максим Рябенко депутатам, отвечая на вопрос, что СГК планирует делать после ликвидации аварии. — В то же время резко менять инвестиционную программу достаточно сложно. Я вас уверяю, что на тех объектах, которые в нее уже включены, ситуация не лучше, чем на Петропавловской. Мы второй год реализуем концессию и альткотельную, и я могу сказать, что, судя по данному ЧП, концессию нужно было заключать 10 лет назад.

По данным СГК, сегодня на левобережье приходятся 35% теплосетей Новосибирска. При этом на их модернизацию направляются 60% средств инвестпрограммы. В этом году в целом на двух берегах НТСК планирует переложить 30 км теплосетей. Для сравнения: в 2023 году 20 км, в 2021 — около 10 км.

Кроме того, сейчас в Новосибирске рассматривается вопрос по разделению зон ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Кировской районной котельной.

— Это изменит изначальную проектную схему теплоснабжения, но в условиях состояния сетей в городе это необходимо, — отметил Олег Клемешов.

Дмитрий Перязев добавил, что также обсуждается ситуация с управляющими компаниями, которые не могут постоянно содержать большое количество квалифицированного персонала для ликвидации масштабных коммунальных аварий.

— В ходе устранения нынешней аварии возникла идея создания механизма, с помощью которого УК и мэрия могут помочь друг другу. Выгоднее при такой ситуации собрать силы из действующих, незанятых специалистов из других локаций города. Сейчас нам пришлось принимать все решения в ручном режиме, а так мы бы определили механизм, нормативный документ для работы в подобных ситуациях. Легче так организовать работу, чем платить за отдельные штатные единицы постоянно, — пояснил Перязев.

Также, по его словам, в ходе ликвидации январской аварии возник вопрос по аварийному запасу материалов. Одномоментно решить этот вопрос в вечернее и выходное время оказалось сложно, поэтому его тоже нужно проработать на перспективу.

Еще одна работа, которую предстоит выполнить муниципальным службам, энергетикам и управляющим компаниям, ― совершенствование системы взаимодействия с населением. Как отметил Олег Клемешов, губернатор уже поставил перед Минцифры задачу разработать платформу для приема сообщений в нештатных ситуациях.

Кроме того, комиссия также планирует рассмотреть вопрос об обращении на федеральный уровень о возврате в Новосибирскую область 20 млрд рублей, украденных из энергосистемы региона.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат Госдумы Александр Аксененко обратился к Михаилу Мишустину с просьбой вернуть эти деньги в Новосибирск.