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Отрасль с иммунитетом

Структурирование и сохранение динамики развития — основные тренды новосибирской медицины, неуязвимые даже для атмосферы стагнационного года.
  • 28/12/2018, 16:38
Автор: Игорь Смольников
hospita
Даже затянувшаяся рецессия экономики РФ для медицины не столь заметна, как для более «бизнесовых» отраслей.

Отечественная медицина — сфера как бы межграничная. С одной стороны, коммерциализация побуждает ее жить по общим законам делового мира и реагировать на экономические тренды именно как отрасль бизнеса —как розничная торговля или ресторанное дело. С другой стороны, социальная роль медицины не позволяет ей превратиться в банально понимаемую сферу услуг и поднимает над общим контекстом событий. Потому, например, даже затянувшаяся рецессия экономики РФ для медицины не столь заметна, как для более «бизнесовых» отраслей.

Рынок ОМС: в поисках золотого сечения

Медицинская сфера Новосибирска в 2018-м не получила каких-либо существенных ситуационных стрессов — ни экономических, ни политических. Впрочем, зачатки отраслевого стресса с политическими первопричинами некоторые наблюдатели уже готовы были увидеть. И, так сказать, «запаслись поп-корном» по этому поводу. Предвкушения зрелищного драматизма были связаны со сменой региональной власти. Мол, сейчас что-то будет. Но предвкушения пропали всуе — смена губернатора на областной Минздрав не повлияла ни в какую сторону. И это для многих участников рынка стало «идеальной английской новостью», которая, как известно, подразумевает отсутствие новостей. Попытка эффектно политизировать контекст отрасли во второй раз самообнулилась уже по итогам конкретного заявления губернатора — заявления о приостановке проектных работ по новому онкологическому диспансеру.

ПСД для нового онкодиспансера подготовят в 2019 году

Профессиональные политизаторы уже приготовили хорошо отрепетированную реакцию «Что творит варяг?!», но эта сценическая заготовка осталась без массового зрителя, поскольку со стороны региональной власти быстро последовало уточнение: идея онкологического центра не отвергнута и не закрыта, просто планы по развитию новосибирской онкологической медицины подлежат аудиту и детализированному рассмотрению. Дескать, отрасль заведомо дорогая и при этом социально референтная, так что все нужно осмыслить и посчитать. А что ж до реконструкции онкодиспансера, то при прозрачности и финансовой безупречности всех планов этот замысел можно воплотить на федеральные деньги.

В области будет создана единая онкологическая регистратура

— Наша задача — в течение 2019 года разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию нашего онкодиспансера — для того, чтобы в 2020 году, когда будет открыто финансирование в рамках национального проекта, мы могли успешно поучаствовать в нем, — резюмировал Андрей Травников, практически закрывая тему, которая так и не успела зрелищно закипеть.

А последним по счету аккордом к тезису «Властям не все равно» стала презентация проектов новых поликлиник для районов Новосибирска — объектов, взаимно близких в архитектурно-типологическом смысле. Но лишь друг к другу, а не к архетипу советской поликлиники. От него новые проекты отличаются радикально, прогрессивность их очевидна. Так же, как очевидна и уже привычна «несоветскость» школ-новостроек из новейшей обоймы.

Травников подписал постановление о строительстве семи поликлиник в рамках ГЧП

Активно осмысляемой проблемой в 2018 году стало взаимодействие коммерческой медицины и муниципальных клиник. Тема это, казалось бы, сугубо организационная, почти механистичная и внутриотраслевая. Но, как оказалось, с разнообразными и неоднозначными проявлениями.

— Конвергенции между частными клинками и муниципалами практически нет, — сетует Родион Швецов, генеральный директор медицинского центра «Диамед». — Мы, например, пытались наладить сотрудничество через администрацию Ленинского района, но в широком масштабе это не удалось. Сотрудничаем сейчас с детскими больницами, но это, скорее, персонифицированное микропартнерство с конкретными врачами. А на муниципальном уровне все очень громоздко.

Болезненным, осложняющим аспектом взаимодействия коммерческой и государственной медицины многие эксперты называют дельту компетенции — зазор в уровне осмысления той или иной медицинской проблемы.

— Тема междисциплинарного и межкорпоративного взаимодействия весьма остра и потребовала целевого формата обсуждения — большого круглого стола, — комментирует Евгения Павлова, заведующая отделением восстановительной медицины АНО «Клиника НИИТО». — Мы, врачи-реабилитологи, видим ее во всей остроте. Например, травмы позвоночника — проблема многоаспектная, и пациенты попросту не знают, кто должен заниматься той или иной ее составляющей, не знают, к кому обратиться за помощью. Отрабатывалась тема маршрутизации — центров, где она налажена до рутинной технологии, пока нет. Совместно с главным реабилитологом области, профессором кафедры реабилитации Новосибирского медицинского университета и главой центра маршрутизации мы создали проект новой редакции приказа по спинальной травме. Пациенты с осложненной спинальной травмой все направляются в ФБГУ «НИИТО имени Я. Л. Цивьяна», а дальше маршрутизация не прописана. И пациенты уходят домой, не понимая, что им делать дальше. А дома — поликлиника, которая не знает, как заниматься их реабилитацией, как улучшать их качество жизни и уровень социализации. То есть внутриотраслевая связка не действует. И мы сейчас пытаемся ее формировать. В процентном отношении спинальников не так уж много, но именно это группа социально референтная.

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— Дельта компетенции между частными клиниками и муниципалами очень заметна и в моей теме — в теме репродуктивного здоровья, — соглашается с коллегой Родион Швецов. — Например, семейная пара пытается забеременеть, все внимание сосредоточено на женщине, а аспект андрогенного дефицита упущен — в муниципальной клинике мужчине даже не назначили спермограмму. Потому что есть клише взгляда на проблему — мол, работаем с женщиной, в ней вся причина. Темой андрогенного дефицита среди «муниципалов» практически никто не занимается. И потому нет объективного, панорамного взгляда на проблему.

К слову, дельта компетенций на межгосударственном уровне порой пригождается региону. Показателен в этом смысле вектор медицинского туризма «Казахстан–Новосибирск».

— В Казахстане иногда лучше материально-техническая составляющая, но хуже уровень осмысления этой техники, — объясняет Евгения Павлова. — На Новосибирск в этом раскладе позитивно работает его высокий академический тонус, сильная междисциплинарная база.

В свою очередь, отсутствие дельты компетенций и отлаженный междисциплинарный контакт — залог максимальной лечебной результативности.

 — Хороший междисциплинарный контакт (когда над проблемой солидарно, в связке работают урологи и гинекологи, урологи и онкологи, специалисты по абдоминальной хирургии) позволяет нам максимально сохранять органы пациента, отказываться от их хирургического изъятия, — подтверждает Дмитрий Шкатов, руководитель Центра хирургии и онкологии Клиники НИИТО. — Например, это наш конек, наш фирменный подчерк в холецистэктомии. Традиционная холецистэктомия — это когда желчный пузырь вырезают вместе с камнями в нем. Дескать, нет пузыря, нет и камней. Но без желчного пузыря у человека появляются болезни, обусловленные отсутствием этого органа. Мы же удаляем камни, сохраняя функциональность желчного пузыря. Эту методику разработали десять лет назад, кроме нас в России ей нигде не занимаются. Аналоги — только в Китае и Днепропетровске. У нас, разумеется, ближе, да и стоимость рациональная. Потому пациенты едут к нам со всей России — от Крыма до Дальнего Востока.

Рост медицинского туризма — еще одна примета 2018-го.

По наблюдениям, Родиона Швецова, прирост медицинского туризма составил 20-25%. В основном за счет пациентов из Якутии. Ну, и конечно, традиционные участники процесса — сопредельные с нами регионы.

— Я бы не стала слишком уж мифологизировать медицинский туризм, — проявляет оценочную осторожность Елена Соловьева, директор авторской стоматологической клиники SEClinic. — Медицинский туризм в его каноническом и точном понимании — это когда на лечение к нам приезжают хотя бы из Китая. А что до Кузбасса и Северного Казахстана, то оттуда к нам ездили всегда, в этом нет никакого эпохального прорыва. Но чтобы медицинский туризм стал «дальномерным» и полновесным, под него нужна инфраструктура — места проживания, навигация на языке прибывших, общепит с привычным им рационом. Целая обширная сфера смежных услуг. Которая, к примеру, есть в Южной Корее или Израиле, где медицинский туризм — полновесная отрасль экономики. А у нас это пока скорее желаемое, чем действительное.

Здоровье: сделано в Корее

В числе динамично развивавшихся направлений 2018-го эксперты называли восстановительную медицину и медицину спортивную. Бесспорно яркое событие в общий контекст дала детская реабилитационная медицина — в ноябре справил новоселье детский реабилитационный центр «Олеся», обслуживающий детей с заболеваниями центральной нервной системы и органов движения. Формально центр — не новостройка, а реконструированное здание бывшего детского дома. Но глубина функциональной реновации здания позволила сделать его тем самым заветным местом, которого центр «Олеся» ждал четверть века — площадь увеличилась в разы (2500 кв. м вместо былых 300), а эргономика здания теперь ориентирована на потребности маломобильных детей.

Между тем, ставки, сделанные в начале года на физиолечение и спортивную медицину, некоторым экспертам кажутся изначально завышенными.

— Думаю, тут дело и в невнятно сформулированном предложении, в изначально невнятном, и в своеобразной роли Интернета, — рассуждает Родион Швецов.

По его оценкам, вырос уровень гипердиагностики со стороны пациентов — «благодаря» Интернету.

— Медицина — вообще довольно медиазависимая отрасль, — соглашается Евгения Павлова. — После медицинских сериалов, например, после «Доктора Хауса», воцарился настоящий культ МРТ.

К слову, диагностика (и, в частности, диагностика лабораторная) была в 2018-м весьма динамичной тематической зоной. На новосибирский рынок активно зашла федеральная диагностическая лаборатория «Гемотест», продолжили свое развитие «Инвитро» и «Ситилаб», а вот лабораторная служба «Хеликс» существенно сократила свое присутствие на местном рынке, закрыв два офиса из трех. Эксперты причину этой неудачи видят в изначальной управленческой «расфокусированности» проекта.

— «Хеликс» в Новосибирске — это франшиза, — комментирует Юлия Бергинова, руководитель ООО «Новосибирская городская поликлиника». — Три точки — три собственника, три разных юридических лица. Соответственно — нет внятной поддержки из центра. А поскольку поддержки от брендовладельца не было, местные в итоге не справились с конкурентной средой.

Еще один тренд — активная рефлексия отрасли, выразившаяся в плотном графике круглых столов и прочих форумов.

— В этом году коллегиальная среда жила довольно активно, — вспоминает Юлия Бергинова — Было несколько круглых столов по пенсионной реформе, устроенных медицинскими порталами.

По ощущениям Швецова, коллегиальное взаимодействие в отрасли приросло количественно, но в качественном смысле, в смысле актуальной профессионально-информационной наполненности оно, скорее, ухудшилось.

— Сейчас круглыми столами занимаются маркетологи, медийщики, а у них свой взгляд на тему. Монетаристский, с одной стороны, и оторванный от научного контекста, — говорит Роман Швецов.

Впрочем, по мнению Евгении Павловой, качество коллегиальной рефлексии можно сохранить, если оставлять тематическую инициативу за собой:

— Например, мы в 2018-м стали тематическими инициаторами, проведя в своих стенах общегородской круглый стол по спинальной травме и ее медицинской реабилитации. И результативность общения была весьма высокой.

Примечательно, что тема рецессии в контекст такого общения почти не входит.

— Отрасль ее замечает и комментирует минимально, — подчеркивает Дмитрий Шкатов. — Медицина все-таки дальше таких контекстов, чем чисто потребительские сервисы. С другой стороны, потребность в лечении есть у всех и всегда, а врач — профессия вечная.

Фото: баз- pixabay.com, автор- sasint,   остальные из личных архивов экспертов

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