Яндекс.Деньги проводят ребрендинг

Компания Яндекс.Деньги меняет бренд — сервис электронных платежей в скором времени будет называться ЮMoney, сообщили в персс-службе компании. Платежное решение для бизнеса Яндекс.Касса изменит название на ЮKassa. Компания полностью перейдет на новый бренд после 15 декабря 2020 года, а до этого момента новый и старый бренды будут использоваться одновременно.

Отмечается, что в основе нового логотипа — набранное латиницей слово money и кириллическая буква «Ю», составленная из апострофа и круга. В таком написании буквы заложено много смыслов. Буква выпуклая и эмоциональная, круг символизирует монету. Считываемые латинские I и O — Input / Output — отсылка к технологической ДНК компании. О том же говорят единица и ноль — бинарный код. Новый бренд компания разрабатывала самостоятельно.

Главной задачей сервиса остается профессиональная помощь пользователям, чтобы люди могли легко и быстро оплачивать товары и услуги, а компании — принимать онлайн-оплату и развивать бизнес с помощью современных технологий.

— ЮMoney будут совершенствовать уже существующие продукты и сервисы, которые компания запускала под брендами Яндекс.Деньги и Яндекс.Касса. Пользователи по-прежнему смогут создавать электронные кошельки, выпускать к ним виртуальные или пластиковые карты. ЮKassa продолжит осуществлять быстрые и безопасные платежи для компаний и предлагать другие полезные для бизнеса решения. ЮMoney будет расти как часть экосистемы Сбербанка (ПАО) и добавит к числу существующих сервисов возможности и платежные методы, которые уже доступны ряду компаний экосистемы — Сбербанк ID, SberPay, «Плати QR» и т.п. ЮMoney расширит линейку карт, планирует совершенствовать программу лояльности, а также запустить новые продукты для бизнеса и пользователей самостоятельно и вместе с другими компаниями экосистемы, — отметили в пресс-службе компании.

Фото предоставлено пресс-службой компании