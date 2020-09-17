Самовыдвиженец войдет в депобъединение с «Единой России» в горсовете

— Благодарю жителей МЖК и Плющихинского жилмассива за оказанное мне доверие, избравшим меня депутатом Совета депутатов города Новосибирска. Мы победили в нелегкой борьбе. Против нас выступала партия власти, используя весь административный ресурс. Также некоторые чиновники мэрии города Новосибирска выступали против нас. Но мы победили благодаря общей народной поддержке, — говорится в открытом письме Александра Мухарыцина, победившего на выборах депутатов горсовета по 39 округу. — Я не раз говорил, что по всем ключевым вопросам я никогда не буду голосовать и выступать без обсуждения с активом микрорайона и организациями, которые меня поддержали. Основой моей поддержки были организации комитет «Пенсионеры за достойную жизнь!», Совет отцов Новосибирской области, движение «За честную власть!», ряд политических партий и организаций.

— По вопросам моего участия в работе депутатских объединений Совета депутатов города Новосибирска было проведено обсуждение и принято решение комитетом «Пенсионеры за достойную жизнь!» рекомендовать мне присоединиться к депутатскому большинству в Совете депутатов города Новосибирска (23 голоса на выборах получила «Единая Россия». — Ред.), — говорит самовыдвиженец. — Это продуманное решение было принято в интересах реализации программ по развитию города, нашего микрорайона и каждого жителя. Нам необходимы поликлиника, метро, детский сад, дороги и благоустройство. Только это стоит во главе моей деятельности и в основе принятия решений.

Мухарыцин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что он поддержит в горсовете партию «Единая Россия».

При этом Мухарыцин подчеркивает, что при голосованиях он не будет связан «фракционной дисциплиной» и все решения намерен принимать руководствуясь совестью и мнением поддержавших его товарищей. По ключевым городским вопросам он обещает всегда советоваться с активом микрорайона.

Напомним, на выборах Александр Мухарыцин победил на своем округе Валерия Черных, представлявшего «Единую Россию». Мухарыцин принимал участие в выборах мэра Новосибирска в 2014 году от регионального отделения партии «Патриоты России», но снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Локтя. В том же году партия «Народ против коррупции» выдвинула кандидатуру Мухарыцина на пост губернатора области. Однако он также снял свою кандидатуру после предложения мэра Новосибирска занять пост заместителя главы Октябрьского района. Перед выборами в горсовет 2020 года чиновник ушел в отпуск.

Кроме него в депутатское объединение «Единая Россия» планируют перейти Андрей Гудовский, Александр Савельев и Лилия Гончарова. Все трое также шли на выборы как самовыдвиженцы. Гончарова на своем округе также обошла кандидата от «Единой России», Савельев — от «Коалиции Новосибирск», Гудовский — от КПРФ.

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