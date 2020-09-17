Банк «Левобережный» возобновил прием заявок на «Сельскую ипотеку»

Тем, кто давно мечтает жить за городом, доступна ипотека по льготной ставке от 2,65% годовых. Выбрать можно из массы вариантов – построить дом по индивидуальному проекту, купить готовый или, не отказываясь от привычных инженерных коммуникаций, заселиться в многоквартирный дом.

Сумма кредита по программе «Сельская ипотека» не может превышать 3 млн рублей, срок – от 3 до 25 лет. Приобрести жилье в сельской местности по минимальной ставке 2,65% годовых могут клиенты, получающие зарплату на счет в Банке «Левобережный», которые заплатят первоначальный взнос в размере не менее 10% от стоимости дома/квартиры и оформят страхование недвижимости, жизни и трудоспособности, а также страховку от риска утраты права собственности на недвижимость.

Как отмечалось выше, кредит можно взять на строительство дома подрядной организацией, покупку готового дома, нового или вторичного жилья в многоквартирном доме.

«Сельская ипотека» выдается с января текущего года в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», общий объем финансирования которой в 2020-2025 гг. составит порядка 2,3 трлн рублей.

C полными условиями кредитования, продуктами и программами можно ознакомиться на сайте и в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.

Единая справочная служба Банка «Левобережный»: 8-800-3333-555.

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Фото предоставлено пресс-службой банка