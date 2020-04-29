СО РАН, МГУ и «Вектор» объединяют компетенции по созданию лекарств

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, Московский государственный университет им М.В. Ломоносова и Сибирское отделение Российской академии наук подписали стратегическое соглашение о научно-технологическом сотрудничестве сроком на 5 лет, сообщили в пресс-службе СО РАН.

Основным направлением взаимодействия сторон указана организация совместных исследований, а также опытно-конструкторских и инновационных разработок, прежде всего в области создания новых высокоэффективных лекарственных препаратов. Научно-техническое сотрудничество будет осуществляться на базе структурных подразделений участников. Приоритетными направлениями для совместной деятельности выбраны молекулярное моделирование, биоинформатика, суперкомпьютерное моделирование, искусственный интеллект, медицинская химия и вирусология.

Председатель СО РАН академик Валентин Пармон отметил беспрецедентность создания исследовательского альянса вне ведомственных границ.

Фото Юлии Поздняковой, «Наука в Сибири»