Задолженность новосибирцев по транспортному налогу физических лиц сократилась вдвое

C января по декабрь 2018 г. размер задолженности по транспортному налогу физических лиц в Новосибирской области был сокращен вдвое: на 01.01.2018 г. долг составлял 2,3 млрд руб., на 01.12.2018 г. физлица должны были по транспортному налогу 968 млн руб. 70% транспортного налога приходится на автомобили мощностью свыше 150 л.с, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Отмечается, что в целом долг по имущественным налогам физических лиц на 1 декабря составляет в регионе 1,8 млрд руб.

— Налоговыми органами в службу судебных приставов за 11 месяцев текущего года направлено более 43 тысяч исполнительных документов на сумму 570 млн руб., в результате действий судебных приставов поступило 207 млн руб., что на 30% больше, чем за аналогичный период 2017 года, — рассказала начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области Наталья Шелехова.

При этом Наталья Шелехова подчеркнула, что налоговыми органами активно применяется и практика предъявления исполнительных документов к счетам налогоплательщиков в банках, таким способом за 11 месяцев было предъявлено 4 722 исполнительных документа. От данных действий налоговых органов в бюджет поступило 18,1 млн руб., что на 47% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В УФНС отметили, что четыре жителя Новосибирской области имеют задолженность по транспортному налогу более одного миллиона рублей.

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