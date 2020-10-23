За видимым затишьем идут торги за «безголовую» комиссию

Постоянная комиссия горсовета Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству продолжает оставаться в патовой ситуации, работая «без головы» уже более месяца с момента избрания депутатов седьмого созыва. Напомним вкратце историю первого избрания председателя комиссии с довольно «пестрым» политическим составом (три единоросса, три коммуниста, один либерал-демократ и по одному независимому депутату от коалиции «Новосибирск 2020» и «Лига справедливости»). По результатам голосования членов комиссии победил представитель фракции единороссов Павел Чернышев, на втором месте оказался коммунист Андрей Любавский. Однако сессия выбор членов комиссии не утвердила. Сейчас комиссия продолжает оставаться в подвешенном состоянии, и перспективы избрания нового руководства, на первый взгляд, отодвигаются на неопределенный срок.

— Думаю, вряд ли что-то решится на этой сессии, — говорит в комментарии редакции один из претендентов на пост председателя Андрей Любавский. — Много заболевших. Сейчас на профильные комиссии приходят 30% депутатов, очень многие болеют.

По словам собеседника издания, с момента первой сессии о второй попытке его участия в выборах на пост главы комиссии никто не разговаривал.

Как сообщил редакции соперник Любавского Павел Чернышев, ситуация не заглохла, как может показаться. В ближайшее время должно состояться заседание фракции «Единая Россия», на которой, по словам Чернышева, необходимо будет поднять данный вопрос. Как говорит депутат, он рассчитывает на поддержку независимых депутатов, изначально предложивших и поддержавших его кандидатуру.

Вице-спикер горсовета Антон Тыртышный (КПРФ, в настоящее время курирующий комиссию и ведущий ее заседания) в грубой форме отказался дать комментарий корреспонденту Infopro54, посоветовав обратиться к «кому-нибудь другому».

«Кто-то другой», а именно источник, близкий к руководству горсовета, на условиях анонимности сообщил редакции, что в настоящее время идут неофициальные переговоры по согласованию кандидатур, в которых кроме двух «партий власти», участвует еще и третья сторона в лице не представленной официально в горсовете партии «Гражданская платформа». Стоит пояснить, что единоросс Павел Чернышев является замдиректора ООО «Сады гиганта», связанного с руководителем реготделения «Гражданской платформы» Александром Манцуровым через учредителя «Садов» Елену Палашкину, являющуюся директором ООО «Гигант плюс» (учредитель — Манцуров). Иными словами, сейчас стоит вопрос, насколько Манцуров готов пожертвовать «своим» человеком на должности руководителя постоянной комиссии горсовета.

Напомним также, что еще до первой сессии коммунисты и единороссы «расторговали» руководящие посты в горсовете и его комиссиях, по всем пунктам оставив «за скобками» независимых депутатов, которых в текущий созыв избралось 15 человек. Согласно межпартийной договоренности, комиссия по научно-производственному развитию и предпринимательству должна была отойти в «юрисдикцию» КПРФ. Однако карты обеим «партиям власти» попутали, в первую очередь, оппозиционеры, предложившие кандидатуру единоросса Чернышева в пику коммунисту Любавскому и таким образом, вместе с единороссами в составе комиссии, обеспечившие численный перевес в пользу Чернышева. Этой же позиции «несистемщики» продолжают придерживаться, о чем сообщил Infopro54 депутат от коалиции «Новосибирск 2020» Антон Картавин.

— У нас жесткая позиция — пока КПРФ сохраняет свой альянс с ЕР, какие-то переговоры с нами бессмысленны, — говорит собеседник редакции.— Пока что этот вопрос ровно на той же стадии, что и месяц назад. Какое-то его продвижение возможно только после сессии Совета депутатов.

По информации горсовета Новосибирска, в текущем созыве 27 депутатов представляют «Единую Россию», 8 — КПРФ, 5 — ЛДПР, 10 — независимые депутаты.

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