На обоих концах грузовой железнодорожной сети Китай-Европа возникают заторы

Невероятный рост объемов грузоперевозок в этом году создает колоссальное давление на сухопутный маршрут, которое в последний раз наблюдалось в 2018 году, когда стремительный рост спроса на грузовые авиаперевозки быстро заполнил все доступное пространство для грузовых авиаперевозок, посылая грузоотправителей на рельсы и приводя к заторам и длительным задержкам, сообщает пресс-служба группы «Русская Контейнерная Компания».

— Сегодня снова наблюдается резкое увеличение объемов перевозок, создающее узкие места в ключевых транзитных пунктах на границах Польша-Беларусь и Китай-Казахстан, где более узкая колея железнодорожных путей, чем в Центральной Азии, это требует пересадки поездов на обоих переходах. Мы видим очень высокий спрос на железнодорожные услуги в западном и восточном направлениях, с трехзначным увеличением объемов из-за вспышки ковидной пандемии, — отмечает Станислав Лыков, генеральный директор ООО «РКК Логистика», входящего в группу «Русская Контейнерная Компания».

Контейнерные перевозки на ЗСЖД выросли на 11,2%

— Наши коллеги и партнеры активно обсуждают тот факт, что суда уже полностью заполнены к ноябрю, и мы понимаем: спустя считанные недели — с текущим окончанием праздника Золотой недели в Китае — ситуация может ухудшиться, — прогнозирует Станислав Лыков.

По его словам, спрос на железнодорожную грузоперевозку уже был высоким до пандемии, но с ее началом большая часть пассажирского флота была остановлена, а пропускная способность океанских перевозчиков сократилась, что повлекло еще больший рост спроса на перевозку по железной дороге.

— Наш железнодорожный бизнес продолжает свой рост, и мы настроены на хороший спрос в четвертом квартале. Однако трудно предсказать, как закончится этот год. Сила пикового сезона в железнодорожных перевозках, включая тарифы и возможные узкие места, будет зависеть от того, насколько сильным будет пик сезона грузовых авиаперевозок, а также от уровня тарифов на них, — комментирует Станислав Лыков. — Спрос на железные дороги останется высоким, поскольку большая часть парка пассажирских самолетов Азия-Европа остановлена из-за ограничений на поездки ввиду коронавируса, а также из-за ограничения пропускной способности океанских перевозчиков и обеспечения загрузки судов грузом в пик сезона.

По подсчетам аналитиков АО «Русская Контейнерная Компания», в Китае в первом полугодии 2020 года были отправлены более 5,5 тысяч грузовых поездов Китай-Европа — это почти на 40% больше, чем в прошлом году. Самым загруженным пограничным пунктом в сети оказался Хоргос на китайско-казахстанской границе, где за первое полугодие 2020 года были обработаны около 2 тысяч поездов, что почти на 50% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Эксперт отмечает, что непредсказуемые объемы поступают от клиентов, ищущих альтернативы из-за нехватки мощностей не только в воздухе, но и в океане. Нехватка железнодорожных вагонов и загруженность портов усугубляются тем, что китайские железнодорожные перевозчики приостанавливают движение поездов на запад.

С увеличением количества поездов, прибывающих в Европу — к границе в Польше, стало также узким еще одно место, которое подвергает испытанию всю систему и инфраструктуру. Эта загруженность является результатом ограничений инфраструктуры (например, только определенное количество поездов перегружается в день на границе с Польшей).

Во избежание трансграничных проблем Польши и Республики Беларусь операторы обращают внимание на маршруты через Калининград в России и Нойс в Германии, где таких задержек нет. Также становится привлекательным еженедельный продукт Maersk для океанских железнодорожных перевозок AE19, который связывает порты в Азии с портами в Северной Европе посредством перевозки по морю, железной дороге и короткому морю, где в начале задействованы порты в Корее, Японии или Китае, а далее маршрут связывается с портом Находка на Дальнем Востоке России — с последующим межконтинентальным железнодорожным сообщением через Россию от Находки до Санкт-Петербурга, а после маршрут пролегает по морю от Санкт-Петербурга до портов в Европе.

— Подобные продукты, как АЕ19, позволят Maersk достигнуть прибыли в размере 67 млрд долларов США, по сравнению с прогнозными оценками в 5,5 млрд до начала пандемии. В целом, контейнерная промышленность стремится к рекордной прибыли в размере 12-15 млрд долларов США в этом году, — заключает Станислав Лыков.

АО «Русская Контейнерная Компания» — ведущая компания на международном рынке мультимодальных перевозок, разрабатывающая новейшие и наиболее эффективные маршруты доставки грузов на всем пространстве евразийского континента. Осуществляет регулярные железнодорожные грузоперевозки из Китая в Европу. В группу компаний «РКК» входят АО «Русская Контейнерная Компания», ООО «ТК «Новый Контейнерный Терминал», ООО «РКК Логистика».

Фото базовое и эксперта предоставлено пресс-службой компании