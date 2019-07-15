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В квартале «Дунаевский» появился Умный дом Яндекса

Виртуальный голосовой помощник Алиса поможет жителям управлять светом, электроприборами и самостоятельно программировать сценарии жизни в квартире.
  • 15/07/2019, 16:28
В квартале «Дунаевский» появился Умный дом Яндекса

«Брусника. Сибакадемстрой» запустила Умный дом Яндекса в шоуруме квартала «Дунаевский», сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что платформа позволяет управлять домашней техникой с помощью голосовых команд — через Алису. Алиса «живёт» в «Яндекс. Станции» и некоторых других колонках, в телефонах и автомобилях. Она всегда рядом и готова выполнить просьбы — выключить торшер, зажечь свет в коридоре, запустить уборку или включить увлажнитель воздуха. Платформа умного дома Яндекса даёт возможность получать информацию об устройствах, уточнять их состояние, отправлять команды (например, «Включи свет в гостиной или выключи в коридоре»). Помимо команд, можно задавать любые поисковые запросы: к примеру, «Алиса, какая завтра погода» или попросить включить радио.

— В шоуруме квартала «Дунаевский» установлен умный свет и розетки для управления системой Умный дом Яндекса через любой смартфон или голосовые команды на «Яндекс. Станцию». Умный свет включается и выключается по команде и разведён по комнатам. Чтобы воспользоваться торшером, его достаточно включить в умную розетку. C умной розеткой можно управлять питанием техники, а пульт передаст голосовые команды телевизору или увлажнителю воздуха. В шоуруме можно запустить чайник или начать уборку с помощью робота-пылесоса. Алису можно запрограммировать по потребностям и полностью смоделировать нужный сценарий жизни в квартире, — уточнили в «Брусника. Сибакадемстрой».

Фото: пресс-служба компании

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