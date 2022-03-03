Япония заморозит активы еще четырех российских банков, включая ВТБ

Правительство Японии приняло решение заморозить активы банков «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка и ВТБ, сообщил министр финансов Сюнъити Судзуки. Ранее страна уже ввела санкции против трех российских банков – «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ.

— Таким образом, будут заморожены активы всех семи банков, которые ранее были отключены от SWIFT», — приводит ТАСС слова господина Судзуки Nikkei.

1 марта правительство Японии утвердило введение экспортных санкций против 49 компаний и организаций РФ, включая АО «Рособоронэкспорт», Ростех, ФСБ, СВР, «Адмиралтейские верфи», «Иркут», РКЦ «Прогресс» и МФТИ.

Санкции против России ввели США, Канада, Великобритания, Австралия, Швейцария и страны Евросоюза. Ограничения коснулись ряда российских банков, госкомпаний и представителей политической элиты страны в ответ на военную операцию российских войск на Украине.