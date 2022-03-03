В Госдуму внесен законопроект о продлении сроков уплаты налогов

Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

— Принятие и реализация законопроекта позволит оперативно реагировать на складывающуюся социально-экономическую обстановку, обусловленную недружественными действиями со стороны иностранных государств, вводящих санкционные меры в отношении отраслей экономики Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект позволит продлевать сроки уплаты авансовых платежей по местным и региональным налогам, а также сроки предоставления отчетности в налоговые органы. Помимо этого, законопроект делает возможным продление сроков исполнения требований об уплате налогов, страховых взносов и сборов.

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, содержащих комплекс мер поддержки россиян и экономики в условиях санкций. В частности, в документах содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.

На фоне конфликта на Украине и ужесточения западных санкций власти начали принимать дополнительные меры для поддержки экономики и бизнеса, они в том числе касаются налогов. Так, ИТ-компаниям, которые на фоне санкций рассматривают релокацию за рубеж, могут разрешить не платить их в течение трех лет.