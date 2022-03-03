Embraer не будет поставлять запчасти и обслуживать свои самолеты в России

Бразильский авиапроизводитель Embraer перестанет поставлять в РФ запчасти для своих самолетов, а также обслуживать авиапарк российских компаний, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Brasil.

По данным телеканала, такое решение может затронуть российскую авиакомпанию S7, которая использует на своих региональных маршрутах 15 двухмоторных узкофюзеляжных самолетов E-170 бразильского производителя.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса за помощью. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.