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Яркие грани «Сибантрацита»

  • 23/12/2021, 17:20
Новости компаний
2022 год станет для «Сибантрацита» временем многовекторного рывка — и экономического, и технологического, и социального.

Таково резюме встречи с ведущими журналистами Сибири, которую группа «Сибантрацит» организовала на своем предприятии — «Разрезе Кийзасском». Заинтересованными собеседниками были участники большого пресс-тура, призеры межрегионального конкурса журналистского мастерства «СибирьPro».

Поскольку пресс-туры — это составляющая вознаграждения, выглядят они на конкурсе «СибирьPro» всегда увлекательно, причем никогда не повторяют друг друга. Таков был и пресс-тур 2021 года. Где программа от «Сибантрацита» — один из ярчайших компонентов, ибо включала она в себя и сочный бизнес-контент, и уникальную культурную составляющую.

Угольный рынок в графическом воплощении всегда выглядит «зубчато»: за понижением — рост. И так из года в год. Впрочем, процесс этот не стихийный — самые активные и по-хорошему амбициозные компании всегда стремятся на гребень этой волны-синусоиды. Рыночная активность группы «Сибантрацит» как раз из таких.

По масштабу и значению это один из бесспорных флагманов российского угольного рынка. Общемировое лидерство по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG принадлежит именно сибирякам. Антрацит — самая высококлассная категория угля. У него высокая калорийность, низкий уровень золообразования. То есть это не просто «хлеб» для многих отраслей, а хлеб «бородинский», самый лакомый. Основной рынок сбыта у «Сибантрацита» — Китай, в этой стране компания уже второй год подряд признана лучшим поставщиком угля. Производственные активы компании расположены сразу в двух регионах — в Кемеровской и Новосибирской областях.

«Сибантрацит» реализует масштабную программу роста угледобычи (прогноз на 2021 год — 22,8 млн тонн угля). В перспективных планах — значительное наращивание объемов добычи.

— 2021-й стал очень результативным для нас, — отметил технический директор «Сибантрацита» Александр Петров на встрече с журналистами. — 5,3 млрд рублей направлены на масштабный инвестиционный проект по оснащению предприятий большегрузной техникой. Уже в 2022-ом уменьшится доля 90-тонных самосвалов (сейчас их 30) — до 10 машин. Их заменит техника, специально предназначенная для перевозки угля, с укрупненными кузовами. Породы будут вывозиться на самосвалах большой единичной мощности — до 240 тонн. Также сократится доля малых (пятикубовых) экскаваторов. Их уже сейчас всего 3, а в 2022-м их заменят экскаваторы с большой емкостью ковша — 20,2 куб. м.

Александр Петров особо подчеркнул, что техническая оптимизация нацелена на то, чтобы сделать «Сибантрацит» максимально безопасным. Безопасным и для каждого конкретного специалиста, и для природы. Потому тут с равной тщательностью проработаны и экоконцепты, и аспекты безтравматичного труда. Например, введен геопортал для онлайн-мониторинга активов и горных работ. Система позволяет видеть сроки прохождения экспертизы промбезопасности в онлайн-режиме. Также функционируют электронная нарядная система и электронные медосмотры, внедряются новые технологии — life line. Последняя позволяет четко обозначить границы безопасной зоны вблизи работы техники.

Растет угледобыча: прогноз на 2021 год — 22,8 по группе, в дальнейшем компания нацелена на увеличение угледобычи.

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Столь же последовательно воплощается и экологическая составляющая. Упор делается на применение технологий, сводящих к минимуму парниковый эффект: самосвалы на газу и электрические экскаваторы. Кстати, самосвалы, заправляющиеся природным газом, перевозят уголь на «Разрезе Кийзасском». На сегодняшний день это единственное угледобывающее предприятие в Кузбассе, подающее пример другим. Уже сейчас ведется большая работа по экологически корректному отвалообразованию — тут задействована технология полимерной сетки, позаимствованная в автодорожном строительстве и творчески переосмысленная. Ярусы отвалов стабилизируются, а потом подвергаются рекультивации — засаживаются травой и деревьями, вновь превращаясь в часть живого ландшафта, возвращаясь в природу.

В гуманитарном портфеле «Сибантрацита» особое место занимает поддержка коренного народа Кузбасса — шорцев. В сбережение уникальной культуры «Сибантрацит» вложил 15,4 млн рублей. И да, это не инвестиции в сугубо монетаристском смысле. Это акт социокультурного творчества, акт признательности родному краю. С помощью компании возле города Мыски, в деревне Чувашка создан компактный, но очень яркий этнографический кластер — место, в котором можно познакомиться с бытом и культурой шорского народа, попробовать себя в исконных ремеслах, отведать шорских лакомств (в которых, к слову, оздоровительная составляющая интуитивно прописана за века до ЗОЖ-бума!)

— В мировосприятии шорского народа гармония с природой — очень важная составляющая, — подчеркнул Юрий Кастараков, представитель коренного народа Кузбасса — шорцев, энтузиаст, стоявший у истоков этого проекта, директор городского благотворительного фонда «Развитие Горной Шории». — И потому очень символично, что «Сибантрацит» на одной волне с нами. И культура, и язык — все это они поддерживают. Уже вышли 2 учебника шорского языка — для первого и второго классов. И впереди у нас еще много совместных планов. И по поддержке шорской культуры, и по развитию этно-экспозиции в Чувашке.

На гостей эта этно-деревня производит без преувеличения чарующее впечатление, ибо обустроена она без музейных клише, с живым обаянием.

— Меня буквально заворожил баланс развлекательности, и этнографической точности, историзма, — делится впечатлениями Екатерина Шипилова, журналистка омской телекомпании «12 канал». — Восхищает, как местные жители прониклись этой идеей. Обычно этно-деревня — это что-то сугубо музейное: таблички «Не трогать» и дома с манекенами. А тут все живое, дышащее, настоящее!

С коллегой солидарен томич Андрей Остров, создатель диджитал-агентства «Онлайн-Медиа»:

— Люди увлеченно заняты своим делом, очень вдохновенны. И «Сибантрацит» им очень точно, деликатно и творчески помогает. Общество «Эл-Таг» делает очень важное дело, сохраняя уникальную культуру шорского народа. «Сибантрацит» — это не просто лидирующая ресурсная компания. И даже не просто драйвер регионального развития. Она сберегает цвета и оттенки этого мира, сберегает многогранность красоты!

 

Фото предоставлены пресс-службой компании

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь

Теги : угледобыча СибирьПро Сибантрацит новости бизнеса итоги года


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