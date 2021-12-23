Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19»

Министерство здравоохранения России зарегистрировало лекарственный препарат от коронавируса «Мир-19», сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

— Сегодня мы получили регистрационное удостоверение ЛП-007720 от 22.12.2021 г. на высокоспецифичный противовирусный препарат «Мир-19», — заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

По ее словам, особенность препарата в том, что он работает на генном (посттранскрипционном) уровне, то есть избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса. Геном человека при этом не затрагивается, уточнила Скворцова.

Клинические исследования, которые проходили в стационаре в красной зоне, демонстрируют безопасность и эффективность препарата «Мир-19».

По словам Скворцовой, зарегистрированный препарат предназначен для ингаляционного применения в условиях стационара. Он вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров и ведет к снижению вирусной нагрузки уже после первой ингаляции.

— Сам этот препарат — он достаточно приятный, со сладковатым небольшим привкусом, и не оставляет никаких после себя побочных неприятных действий, он хорошо переносится у всех, — добавила Скворцова.

Она подчеркнула, что чем раньше начать лечение препаратом «Мир-19», тем выше его эффективность.

По данным ФМБА, «Мир-19» будет эффективен против нового штамма коронавируса «Омикрон».

Ранее замминистра здравоохранения Татьяна Семенова сообщила, что в России зарегистрированы 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19. Помимо этого, по ее словам, зарегистрировано 94 системы для диагностики коронавируса, что составляет 40% от всех зарегистрированных систем.

Российскими учеными сегодня разработано и зарегистрировано семь вакцин от COVID-19, добавила замминистра.