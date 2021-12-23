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2021 год стал для СГК рекордным по отпуску тепла тепловыми электростанциями в Новосибирской области

  • 23/12/2021, 19:04
новости Новосибирска
Замена теплосетей в городе при этом серьезно отстает от нормативов.

Итоги-2021

— За 11 месяцев 2021 года ТЭЦ Новосибирска произвели 9,4 млрд кВт часов электроэнергии. Выработка увеличилась на 8%. Мы возвращаемся к уровню 2019 года, — сообщил на пресс-конференции генеральный директор Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрей Колмаков. — По теплу мы отпустили 12,5 млн Гкал или на 17% больше, чем в прошлом году. ТЭЦ компании, без учета котельных, отпустили потребителям 11,6 млн Гкал — это рекордный показатель отпуска за последние 20 лет.

По словам Колмакова, частично рост потребления обеспечил природный фактор, так как первый квартал 2021 года в регионе был аномально холодным. Плюс увеличение количества подключенных потребителей — 114. В основном это были многоквартирные дома (64 объекта), а также объекты социальной инфраструктуры.

В техприсоединение новых потребителей мы инвестировали 488 млн рублей, тем самым создав и задел для развития на будущее: для вводов, которые будут в 2022 году. 225 млн вложены в реконструкцию перекачивающей насосной станции №2, 142 млн —  в модернизацию теплотрассы Богаткова-Кошурникова, — уточнил Андрей Колмаков. — На теплотрассе по Богаткова много дефектов. Кроме того, мы увеличили диаметр теплотрассы на этой улице с 400 до 600 мм.

По итогам 2021 года на обслуживании у СГК в Новосибирске находятся 586 лицевых счетов населения, почти 10 тысяч объектов бизнеса и промышленности, около тысячи бюджетных потребителей. Всего тепло получают около 1,5 млн жителей Новосибирска и Куйбышева.

СГК увеличила расходы на ремонтную программу в Новосибирске на 10%

СГК увеличила расходы на ремонтную программу в Новосибирске на 10%

Объем финансирования инвестиционной программы на 5 тепловых электростанциях СГК составил в 2021 году 642 млн рублей. В частности, на 4 из 8 котлов ТЭЦ-3 заменили системы очистки поверхностей нагрева. Это повысит эффективность и надежность оборудования и в перспективе должно снизить годовое потребление топлива на 4 тысячи тонн. На ТЭЦ-4 проведено техперевооружение главного паропровода турбоагрегата №6.

В ремонтную программу стоимостью 2,7 млрд рублей на всех ТЭЦ СГК в регионе в 2021 году вошли 20 единиц основного оборудования, заменены 702 тонны поверхностей нагрева

— Это дает возможность для обеспечения более надежной работы оборудования, а также поддержки оптимальных параметров работы станций, а в перспективе позволит увеличить межремонтные периоды, — отметил Колмаков.

При этом в ремонтную программу на теплосетях компания направила чуть более 1 млрд рублей. На эти средства проведены работы на 33 км сетей или на 1%, при текущей потребности в ремонтах в 3-4%.

— Из 33 км большая часть пришлась на текущий ремонт — свыше 30 км, то есть не на планово-предупредительный, а аварийно-восстановительный ремонт. Капремонтом сделаны участки общей протяженностью 2,2 км. Это магистральные сети больших диаметров, где дефекты и отключения дают очень заметное влияние на теплоснабжение потребителей, — говорит Андрей Колмаков.

При этом он подчеркнул, что объемы замены теплосетей не соответствуют нормативам.

Планы на будущее

В 2022 году СГК планирует увеличить инвестиционную программу на 5 ТЭЦ в Новосибирской области в 2 раза, по сравнению с 2021 годом — до 1,2 млрд рублей. Среди ключевых проектов — запуск системы возврата сточных вод в производственный цикл на ТЭЦ-4, завершение работ по модернизации системы водяной обдувки котлов на ТЭЦ-3, замена главного и растопочного паропровода турбоагрегата №11, а также проектирование по реконструкции электрофильтра котлоагрегата №11 на ТЭЦ-4, начало строительно-монтажных работ по техперевооружению водогрейного котла №5 на ТЭЦ-5.

— Для обеспечения надежности подключения новых потребителей пиковая котельная подхватывает новую нагрузку, когда нужно поддержать выдачу тепловой энергии на отопление без ущерба для работы электрооборудования и турбин, — пояснил гендиректор Новосибирского филиала СГК.

Стоимость ремонтной программы на производстве тепла и электричества на 2022 год составит 2,9 млрд рублей (+226 млн к 2021 году). Колмаков подчеркивает, что рост, по сравнению с 2021 годом, произойдет именно из-за увеличения физических объемов ремонтов, а не повышения стоимости стройматериалов. Больше таких резких скачков цен на стройматериалы, как в 2020-2021 году, в СГК не ожидают. В ремонтную программу 2022 года включены 24 единицы основного оборудования ТЭЦ.

А на теплосетях инвестпрограмма компании на 2022 год еще уточняется; по предварительным данным, ее объем составит 1,3 млрд рублей. Основные направления финансирования этих средств — это прокладка новых сетей для техприсоединения, замена критичных участков тепловой сети, замена участков теплосети с увеличением диаметров, техперевооружение тепловых камер.

Среди ключевых объектов техприсоединения к теплосетям на 2022 год Андрей Колмаков назвал ледовую арену, сети которой уже построены, а также 7 поликлиник, школы, музей Новосибирска, жилье. В планах компании также продолжить работы на улице Бориса Богаткова. В перспективе 2 лет замена труб на больший диаметр даст возможность для более активного развития этой территории города: в районе Военного городка, улицы Пролетарской, Гаранина и т. д., где заявлена потребность по строящимся домам около 40 гКал.

«Населению нужно объяснять плюсы энергоэффективности»

— Объем инвестиций в инвестиционную и ремонтную программы может вырасти, если город использует инструмент ценовой зоны — с возможностью реализации 10-летней инвестпрограммы в теплосетевом хозяйстве, — говорит Андрей Колмаков. — На наш взгляд, для города это очень важная тема. Только с сентября в новом отопительном сезоне по Новосибирску у нас выявлены 1250 дефектов. На 50 участках ведется постоянный мониторинг, так как там нештатные ситуации могут произойти в любой момент. Благо, что сейчас погода позволяет нам оперативно устранять дефекты с минимальным ущербом для потребителей.

Кстати, в 11 городах присутствия СГК уже работает в ценовой зоне. В Новосибирске переход на метод альткотельной позволит энергетикам провести замену около 100 км теплосетей в течение 10 лет.

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : энергетика тепло инвестиции город бизнес альткотельная


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