Первоапрельские шутки новосибирского бизнеса

— В общем, решил, что уже можно сообщать. Покупаем типографию в Подмосковье и переносим головной офис в Москву. Осваивать, так сказать, новые горизонты и завоевывать новые пространства, — сообщил на своей странице в Facebook 1 апреля гендиректор ООО «Нео-Пак» Александр Ладан.

После того, как информация об этом появилась в некоторых СМИ Новосибирска, а Александр Ладан получил под сообщением кучу комментариев с поздравлениями о расширении горизонтов, он написал второй пост, пояснив, что предыдущий был первоапрельской шуткой.

— Ну, что тут скажешь: проснулся во мне студент-математик, вспомнил, что 1 апреля — традиционный День математика в альма-моей-матери, вот и захотелось похулиганить. Правда, в каждом розыгрыше, как и в каждой шутке, шутки только доля. А вот какая и в чем именно — не скажу, — заинтриговал глава «Нео-Пак».

Интересно, как к такому заявлению «Нео-Пака» отнеслись его конкуренты из Центрального федерального округа… Передел рынка — штука довольно нервная… А новость, с первого взгляда, очень даже достоверная.

Основатель New Mexico grand café и ресторана «Гриль и Бутыль» Даниил Прицкау шокировал друзей и клиентов постом в Facebook о том, что ресторан «Гриль и Бутыль» проводит ребрендинг:

— Друзья, спешу сообщить, что ввиду вновь открывшихся обстоятельств о моем агрессивном отношении к гостям ресторана (о чем поведал на странице уважаемого ресурса неизвестный нам aleks), с сегодняшнего дня мы переименовываем «Гриль и Бутыль» в более подходящее по духу заведение «Бойцовский Гриль»!

Даниил Прицкау сообщил, что изменения коснутся не только названия и вывески, но и меню, и сервиса.

— Мы рады предложить вам наши новые фирменные блюда: «Почки отбивные», «Томленная рваная губа», «Ребра, пересчитанные на гриле»! — перечислял он. — Кроме того, доступны по предзаказу драки: — с одним официантом — 2999 рублей за 5 минут, — с двумя — 4999 рублей за 5 минут, — с менеджером зала (только для дам!) — 5999 рублей (промотариф — без ограничения по времени!), — с совладельцем заведения (один на один) — 9999 рублей за два раунда по 3 минуты (совладелец уже не молод!), — с совладельцем (трое на одного) — стоимость договорная по факту услуг ближайшего травмпункта хорошего медицинского центра!

Впрочем, к этому моменту соцсеть уже вспомнила, что на дворе 1 апреля, и отнеслась к объявлению, как и положено, с юмором. Так что по факту Даниил Прицкау провел креативную pr-акцию.

Директор Новосибирского городского колледжа, кандидат исторических наук Сергей Чернышов тоже внес свою лепту в первоапрельское хулиганство, заявив о пополнении на рынке частного среднего профессионального образования в Новосибирске.

— Я вам говорил, что в Новосибирске нужны еще три-пять частных проектов в сфере среднего профобразования — и вот вам пожалуйста, вселенная слышит мои прогнозы. Как вчера стало известно из достоверных источников, один местный крупный предприниматель инвестирует в создание нового частного колледжа с рабочим названием «Новосибирский колледж традиционных ценностей», — сообщил Сергей Чернышов. — Идея довольно простая — возвращение к истокам. Они обещают взять традиционную программу советских техникумов и в вариативной части максимально поставить предметы, связанные с основами религии, традиционной культуры русского народа и народов Сибири, казачество, семейные ценности — вот это все. Четкая дисциплина, минимум свободы выбора курсов, раздельное обучение мальчиков и девочек в разных группах, учебные военные сборы. Коллеги, также как и мы, уверены, что обучение профессии — вторично, главное — зашить ребятам «правильный» культурный код (что вы тут в фейсбуках называете «скрепы»). Как по мне, это странная концепция, но чем больше разных проектов будет в сфере СПО — тем, конечно, лучше. Более чем уверен, что этот колледж найдет себе нишу и значительную аудиторию — время такое, есть запрос. Да, на всякий случай — никакого госфинансирования. Благо, что предпринимателей с традиционными ценностями у нас теперь много. Презентацию обещают сделать в начале мая — для тех, кто в теме, думаю, понятно почему.

Первоапрельская провокация тоже оказалась удачной — вызвала много обсуждений в соцсети и привлекла внимание к Новоколледжу. Как позднее Сергей Чернышов написал, новость дала с десяток публикаций в новосибирских и не только СМИ.

О планах разыграть клиентов, партнеров и друзей в соцсетях писали и другие новосибирские предприниматели, но отмечали, что все-таки предпочитают делать это лично, а не через посты.