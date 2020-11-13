Ёлочные базары в Новосибирске начнут работать с 1 декабря

С 1 декабря начнется торговля хвойными деревьями. Новосибирские предприниматели заранее присматривают места для ёлочных базаров, оформляют документы для торговли, ищут лесничества для закупки деревьев, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время мэрией города Новосибирска заключено 30 договоров на размещение и эксплуатацию елочных базаров на земельных участках находящихся в муниципальной собственности. Работа по заключению договоров на размещение елочных базаров будет проводиться до конца ноября.

Кроме того, елочные базары будут размещаться и на земельных участках, находящихся в частной собственности. Размещение таких объектов не входит в компетенцию мэрии города Новосибирска.

Фото: pixabay.com, автор- _Alicja_