Кто получит трехлетние контракты на вывоз новосибирского мусора?

Подведены итоги двух тендеров по организации перевозки твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Новосибирской области. Заказчиком торгов выступала компания-регоператор ООО «Экология-Новосибирск». Вчера на заседании комитета заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам директор компании Лариса Анисимова сообщила, что по первому аукциону скидка составила 14%, по второму — 10,4%. На каждый лот были поданы по две заявки.

Как следует из информации, размещенной на портале госзакупок, победитель первого тендера снизил цену с 406,8 млн рублей до 350 млн (-14%). В зоне его ответственности будет вывоз мусора из города Обь и также ряда сельсоветов Новосибирского района (Боровской, Верх-Тулинский, Каменский, Кубовинский, Мичуринский, Морской, Мочищенский, Плотниковской, Раздольненский, Станционный, Толмачевский). Контракт с победителем будет заключаться на три года, в год он должен вывозить 230,8 тысячи кубометров ТКО.

Начальная цена второго тендера составила 1,7 млрд рублей, итоговая — 1,57 млрд (-10,4%). Победитель торгов будет осуществлять транспортировку отходов на территории Кировского, Первомайского, Советского районов Новосибирска, рабочего поселка Кольцово, поселка Краснообск, Барышевского, Березовского, Криводановского, Кудряшовского, Новолуговского, Яровского сельсоветов Новосибирского района. Срок действия контракта такой же — с 1 января 2021 по 31 декабря 2023 года. Перевозчик в течение этого времени обязан вывозить с указанных территорий 1,9 млн кубометров отходов в год.

По информации Infopro54, победителем первого аукциона признано ООО «ЭкоТранс-Н», связанное с ИП Волкова И.А., по второму — МУП «Спецавтохозяйство». Напомним, 1 ноября ИП Волкова И.А и аффилированная с ним АО «Айсберг» (Работают под брендом «Арктик Сити», в 2020 году перевозили 63% мусора в регионе. — Ред.) заявляли о расторжении контракта из-за несвоевременных платежей регоператора за предоставленные услуги.

Поэтому, по его словам, компания начала новые переговоры с регоператором.

— У нас в штате 500 профессиональных сотрудников, 100 автомобилей в собственности,— говорит собеседник редакции.— Терять такую компанию-партнера для региона, города было бы странно. В результате, по итогам переговоров, мы решили изменить систему работы. Так как «Айсберг» уже не мог участвовать в конкурсе — не успевал получить банковскую гарантию, мы решили, что участвовать будет другая наша компания — ООО «Эко-Транс». Будем работать три года, а дальше посмотрим.

Волков отметил, что сейчас подводятся итоги еще по четырем тендерам регоператора по перевозке отходов на общую сумму (по начальной цене контракта) 9,2 млрд рублей.

— Во всех этих торгах мы были единственным участником, и комиссия сейчас решает, отдать нам победу или нет, — говорит Александр Волков. — Но, сами понимаете, что значит — пойти в новый год без перевозчика.

Напомним, один из лотов на 1,5 млрд рублей предполагает вывоз отходов с территорий Барабинского, Каргатского, Куйбышевского, Кыштовского, Северного, Татарского, Убинского, Чановского и Чулымского районов ТКО общим объемом 602,3 тысячи кубометров в год. Второй лот на 1,4 млрд охватывает территории Болотнинского, Колыванского, Маслянинского, Мошковского, Сузунского и Черепановского районов, откуда победителю торгов предстоит ежегодно вывозить 542,8 тысячи кубометров отходов. Победитель третьего тендера на 3,7 млрд рублей будет работать на территории областного центра в Дзержинском, Заельцовском, Калининском, Ленинском и Октябрьском районах, и объем вывозимых отходов, согласно контракту, предполагается в 4,4 млн кубометров. Наконец, последний тендер на 2,6 млрд рублей охватывает Баганский, Венгеровский, Доволенский, Здвинский, Карасукский, Коченевский, Кочковский, Краснозерский, Купинский, Ордынский, Тогучинский, Усть-Таркский и Чистоозерный районы, с ежегодным объемом отходов в 926,6 тысячи кубометров.

На пресс-конференции 10 ноября Лариса Анисимова отмечала, что «Экология-Новосибирск» решила через публичные торги выбрать компании для перевозки 89,2% от общего объема образования ТКО в регионе, чтобы сформировать максимально прозрачный тариф, и только 11% перевозок будет отыгрывать сам регоператор. По требованиям закона «Экология-Новосибирск» могла выставить на торги перевозку 51% ТКО и 49% транспортировать самостоятельно. На торгах в прошлом году цена лотов снизилась в среднем на 30%.

11 ноября замгубернатора Сергей Семка на заседании комитета по ЖКХ регионального парламента заявил, что министерство ЖКХ не согласовало стартовую цену регоператора по лотам, так как в документах не была указана расчетная формула. Поэтому министерство подало жалобу в ФАС.

В начале года 2020 года МУП «Спецавтохозяйство» (САХ) заключило договор с «Экологией-Новосибирск» на перевозку ТКО на территории Первомайского района. Также в 2020 году муниципальная компания работает в Дзержинском и Советском районах, в поселках Краснообск и Кольцово. Между ООО «Экология-Новосибирск» и МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство» был заключен договор по транспортированию твердых коммунальных отходов на 220,8 млн рублей (с учетом НДС).

По информации ООО «Экология-Новосибирск», в октябре 2020 года в регионе заключены 1,18 млн договоров на утилизацию ТКО (в октябре 2019-го — 953 тысячи). Собираемость платежей в среднем по 2020 году составила почти 82% от начисленных средств (в 2019-м —71%). Объем ТКО, утилизированного на полигоны, по итогам 2019 года составил 1,2 млн тонн (по концессии — 800 тысяч).

Фото из группы Арктика Сити в Новосибирске Вконтакте