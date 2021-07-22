«Юнико Металл» увеличит выручку на 20%

«Промсвязьбанк» (ПСБ) выдал изготовителю систем хранения ООО «Юнико Металл» (Новосибирск) кредит на 160 млн рублей для увеличения объема выпуска продукции компании. Финансирование предоставлено на льготных условиях при обеспечении по кредиту гарантией Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации.

— Средства будут направлены на приобретение дополнительного объема сырья, материалов и комплектующих. В результате реализации проекта предприятие увеличит объем выпуска продукции на 12% до 1,01 млн штук, а прогнозируемую выручку – на 20% до 730 млн рублей (без учета НДС), — говорится в сообщении.

По словам директора ООО «Юнико Металл» Андрея Коротаева, кредитные средства позволили не только решить задачу по увеличению объема выпуска продукции, но и направить часть высвободившихся средств на дальнейшее развитие и модернизацию производства.

«Юнико Металл» изготавливает системы хранения вещей для домашнего и промышленного использования. Ежегодно предприятие выпускает до 900 000 единиц продукции. По итогам 2020 году выручка предприятия составила около 583,5 млн рублей. В штате компании – свыше 200 сотрудников.

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, корпорация МСП предоставляет предпринимателям широкую линейку финансовых и нефинансовых услуг, которые помогают решать бизнесу различные виды задач.

— Вместе с предпринимателями, в тесном партнерстве с бизнесом, при эффективной обратной связи мы совершенствуем меры поддержки и адаптируем их к новым запросам рынка, — заявил он.

Управляющий Новосибирским филиалом ПСБ Денис Голубев рассказал, что поддержка малого и среднего бизнеса в регионах остается для кредитной организации «одним из важнейших приоритетов».