Юридическая защита сайта

Защита домена

Лучше всего зарегистрировать домен на юридическое лицо. В крайнем случае можно зарегистрировать его на владельца бизнеса.

Часто бизнесмены совершают следующую ошибку: регистрируют домен на разработчика сайта или других сотрудников. Но ведь сотрудник может уволиться или подставить вас. Чтобы избежать проблем, не регистрируйте домен на подрядчиков. Проконтролируйте процесс регистрации домена, чтобы домен был зарегистрирован, как надо. Если вы уже сделали эту ошибку и зарегистрировали домен на другое лицо, то прямо сейчас срочно инициируйте переоформление домена на вашу организацию.

Вовремя продлевайте домен

Ещё одна частая ошибка – просроченная дата продления домена. Внимательно следите за сроками продления. Проверяйте почту, ведь на неё должно будет заранее прийти напоминание о продлении.

Проверьте, что в настройках у регистратора указана ваша почта, чтобы напоминания о необходимости продления получили все заинтересованные лица.

Лучше всего будет установить автопродление домена. Так вы точно не забудете продлить его, и проблем не возникнет.

Указывать реальные данные при регистрации

Необходимо указать при регистрации свои настоящие данные, номер телефона, адрес электронной почты. Укажите контакты администратора домена.

Частая ошибка предпринимателей – указывать ненастоящую информацию. Так в случае мошеннических действий вы никак не сможете доказать, что домен ваш.

Если вы уже указали неверную информацию, зайдите в личный кабинет и поменяйте её. Сделать это можно легко и быстро. Указывайте данные администратора сайта. Ему придёт уведомление об изменениях.

Регистрируйте сразу несколько доменов, которые похожи на ваш

Лучше всего зарегистрировать несколько доменов с похожим на ваш именем. Название домена может отличаться от другого одной или несколькими буквами.

Есть несколько причин, по которым может пригодиться регистрация нескольких доменов. Одна из них – посетители сайта смогут попасть на него, даже сделав опечатку (только нужно оформить переадресацию). Мошенники не смогут создать фишинговые страницы. А также вам могут пригодиться эти домены, если вы будете расширять бизнес в дальнейшем.

Защитите домен

Домен можно зарегистрировать в Роспатенте как товарный знак.

С помощью этого у вас будет возможность блокировать фишинговые сайты, скопированный контент, удалять рекламу конкурентов, а также можно получить права на сообщества брендов в соцсетях.

Авторские права на элементы сайта

Однако защищать нужно не только домен. Всё, что находится на сайте, нуждается в защите. Это картинки, текст, видеофайлы, музыка, информация. Вам необходимо заключить договор со всеми сотрудниками, работающими над вашим сайтом.

Могут быть заключены разные виды договоров. Например, «работник и работодатель», «сторонний сотрудник и заказчик». Чем отличаются эти два вида договоров?

Если вы заключаете договор «работник и работодатель», то все отношения между вами будут регулироваться трудовым договором. Включите в трудовой договор информацию о том, что авторские права на элементы сайта будут принадлежать организации.

Внимательно читайте договор , обращая внимание на все формулировки. Принимая выполненную работу, фиксируйте это в документальном виде.

Если ваши трудовые отношения носят характер «сторонний сотрудник и заказчик» (то есть на вас работают не ваши сотрудники), вам необходимо составить договор авторского заказа, договор об отчуждении исключительного права, а также лицензионный договор.

Заранее предусмотрите гарантийные и компенсационные нормы на случай получения претензий от тех, чьи права могли быть затронуты при создании контента.

Защита контента от плагиата

Необходимо защитить свой сайт от копирования. Для этого заранее разместите на сайте правила пользования. Укажите, что использование контента без согласия правообладателя в письменном виде запрещено.

Также добавьте на каждую страницу сайта символы копирайта, имя автора или название организации, год создания страницы и текст, запрещающий использовать контент без письменного согласия правообладателя.

Как отстоять права

Можно обратиться к юристу для нотариального заверения сайта. Вам зафиксируют содержимое всех страниц, данные, информацию сайта и всё необходимое. Документ будет заверен нотариусом.

Если вы столкнулись с мошенничеством или плагиатом, вы сможете предъявить протокол в суде. Даже если на сайте информация удалена или отредактирована, в протоколе все будет прописано и вы сможете отстоять свои права. Используйте данные способы для защиты своего сайта!