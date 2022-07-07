Рекламодателям

Две новосибирские компании вошли в список самых быстрорастущих по итогам 2021 года

  • 07/07/2022, 14:55
Автор:
новости Новосибирска
Эксперты Интерфакс заявили, что число «газелей» на рынке продолжает увеличиваться, не смотря на кризисы и пандемию.

Результаты ежегодного обзора «СПАРК-Интерфакс» показали, что число быстрорастущих компаний (БРК) в России продолжает увеличиваться, говорится в результатах исследования.

интервью

«Особой русофобии на мировом рынке сельхозпродукции нет»

В топ-50 вошли две новосибирские компании: ООО «Трейд Онлайн» (42 место, выручка — 5,28 млрд, норма прибыли — 5,6%), которая занимается оптовой торговлей компьютерами и ПО, а также АО «Новосибирскхлебопродукт» (25 место, выручка — 7,8 млрд рублей, норма прибыли — 2,2%) — оптовая торговля сельхозпродукцией.

Кроме того, в этом списке ряд сибирских компаний. Две с Алтая — АО «Меркурий» (20 место, выручка в 2021 году — 10,8 млрд руб, норма прибыли — 1,5%), занимается торговлей зерном и ООО «Тополь» (40 место, выручка — 1,4 млрд, норма прибыли — 1,6%), оптовая торговля пищевой продукцией. Две красноярские — ООО «Инвестресурс» (12 место, выручка — 2,2 млрд, норма прибыли — 0,8%) — оптовая торговля топливом и ООО ТК «Орда» (27 место, выручка — 2,9 млрд, норма прибыли — 0,7%) — деятельность грузового транспорта. Кроме того, в рейтинге ООО «Томская топливная компания» (39 место, выручка в 2021 году — 117, 3 млрд руб, норма прибыли — 0,6%. Компания работает на рынке оптовой торговли топливом.

Из сибирских компаний, включенных в список, только одна по итогам 2020 года входила в рейтинг быстрорастущих — новосибирская «Трейд Онлайн». Ранее она занимала 20 место.

Всего в новый список «СПАРК: Быстрорастущие компании» по итогам 2017-2021 годов вошло 1227 компаний, имевших темпы роста выручки более 10% в год в постоянных ценах в течение каждого из последних 4 лет — по сравнению с 1032 компаниями в прошлом списке (2016-2020 гг.), уточняется в исследовании.

— Число компаний, которые обеспечили рост доходов ежегодно минимум на 20% год, также увеличилось, составив 399 против 313.  Второй год пандемии не смог сдержать развитие наиболее динамичных российских компаний. По-видимому, российский бизнес уже достиг того уровня зрелости, который позволяет успешно находить «ниши» для ускоренного роста даже в неблагоприятных обстоятельствах, — констатируют эксперты «СПАРК-Интерфакс».

Новый список БРК по сравнению с предыдущими периодами обновился. По итогам 2017-2021 годов сохранить высокие темпы роста и место в группе БРК сумели около 34% компаний из прошлого списка, тогда как год назад таких насчитывалось 37%.

новости Новосибирска

Малый бизнес «ловит волну» на дефиците импортных комплектующих и запчастей

Структура распределения компаний по группам роста оставалась относительно стабильной. В то же время увеличилась доля компаний с темпами прироста выручки более 20% в год (до 33% от общего числа по сравнению с 30% прошлом списке). Удельный вес компаний третьей группы (10-15% в год) остался неизменным (43%).

— Вновь снизилась доля крупных компаний в числе БРК, которая составила 28% по сравнению с 33% год назад. То есть дальнейший рост числа БРК происходил в основном за счет среднего и малого бизнеса — доля МСП 72%. Правда, в группе компаний с самыми высокими темпами роста удельный вес крупных компаний все же увеличился — с 45% до 50%, — говорится в исследовании.

Есть изменения и в динамике средних финансовых показателей. Несколько сократились среднегодовые темпы прироста чистой прибыли (с 50% до 43%) при существенном снижении темпов прироста выручки – до 31% в год.

— Таким образом, эффективность работы быстрорастущих компаний продолжала расти даже в условиях ухудшения социально-экономической ситуации, вызванного пандемией, — констатируют эксперты «СПАРК-Интерфакс».

Критерии включения быстрорастущих компаний в список:

— Ежегодный прирост выручки компании должен превышать групповой показатель (20, 15 или 10%) в постоянных ценах ежегодно в течение 4 лет по сравнению с базовым годом.

— Выручка компании в 2017 г. должна превышать 87 млн руб.

— Чистые активы компании в последний отчетный год не являются отрицательными.

— Компания не должна быть аффилирована с крупнейшими холдингами.

— Компания не должна иметь в числе акционеров компании и структуры с госучастием.

— Компания имеет Индекс финансового риска «СПАРК-Интерфакс» в диапазоне «средний» или «низкий» («Высокий» уровень свидетельствует о большой вероятности потери платежеспособности на горизонте в год-полтора).

Самые перспективные рынки

Группировка компаний по взаимосвязанным сегментам бизнеса, которые объединяют БРК различных направлений деятельности, вновь продемонстрировала относительную стабильность в списке видов бизнеса, где успешно развиваются «газели». В то же время пандемия не могла не внести определенные коррективы, наблюдают эксперты «СПАРК-Интерфакс».

новости Новосибирска

Под Новосибирском начинается строительство завода по переработке рапса и льна

— Агропромышленный бизнес сохранил свои доминирующие позиции. Его доля составила 17% по сравнению с 18% в исследовании по итогам 2016-2020 годов.

— Заметно усилились по итогам 2017-2021 годов позиции строительного комплекса, доля которого увеличилась до 12% по сравнению с 10% в прошлом году.

— Машиностроительный комплекс, хотя еще и остался в группе лидеров, оказался наиболее пострадавшим от пандемии. Его доля в общем числе БРК упала с 11% до 8%. При этом количество машиностроительных БРК практически не изменилось (28 компаний).

— Среди наиболее привлекательных секторов остались транспортировка и транспортные услуги, доля которых снизилась с 10% до 8%.

Самые быстрорастущие «ниши»

Пандемия определила ряд отраслей, которые продемонстрировали наибольший прирост числа БРК, превзойдя соответствующий среднероссийский показатель.

новости Новосибирска

В Новосибирске будут выпускать упаковку для яиц

Прежде всего, отмечался бум в производстве бумаги и бумажных изделий, где количество таких компаний утроилось.

Почти двукратный рост показало число БРК в производстве изделий из металлов, а также металлургии.

Производство резиновых и пластмассовых изделий, мебели, сельское хозяйство, деревообработка, пошив одежды.

— Все эти «ниши» могут оставаться привлекательными для развития «газелей» в ближайшие годы, поскольку большинство работающих в них предприятий ориентируется на удовлетворение потребностей внутреннего рынка. Более того, санкции и уход с российского рынка ряда западных компаний будут создавать дополнительные стимулы для развития БРК в этих отраслях, —прогнозирует «СПАРК-Интерфакс».

Самые эффективные отрасли

— Оценка прибыльности БРК по видам экономической деятельности обнаруживает, что список трех наиболее эффективных отраслей несколько изменился. В тройке лидеров остались лишь рыболовство (норма чистой прибыли – 52,2%) и сельское хозяйство (37,2%). Здравоохранение опустилось на четвертое место, уступив по рентабельности нефтяному бизнесу (22,8%),  — комментируют эксперты «СПАРК-Интерфакс». — Прошлогодний список по прибыльности обновился наполовину (в прошлом году было обновление всего на 20%), что свидетельствует об усилившемся влиянии пандемии на рентабельность различных отраслей.

На смену машиностроению, химической промышленности, торговле продукцией машиностроения, легкой промышленности, электроэнергетике пришли такие отрасли, как добыча и переработка энергетического сырья, торговля фармацевтическими товарами, фармацевтическая промышленность, производство бумаги и бумажных изделий, ИКТ.

 

Ранее редакция сообщала, что новосибирские власти начали заранее готовиться к «борьбе c урожаем». 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

148

Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Экономика санкции пандемия бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Количество трудовых мигрантов в Новосибирске выросло в два раза

По сравнению с первым полугодием 2021 года. И превысило допандемийный уровень.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Июльская сессия регионального парламента началась с обвинения в коррупции

И взаимных упреков депутатов в некомпетентности.
Читать статью >>
новости бизнеса

На рынок факторинга приходят новые клиенты

Экономическая ситуация и санкции привели к росту количества производителей и поставщиков, работающих на условиях отсрочки платежа.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Муниципалитет может установить дополнительные гарантии для граждан по сдерживанию цен на тепловую энергию

Эта возможность прописана в федеральном законе «О теплоснабжении». Но более плавный рост цен придется согласовывать с теплоснабжающей организацией.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Будущее управляемо!

Все материалы
Лента новостей

Лучшие из лучших: на предприятиях «Сибантрацита» стартовал конкурс профмастерства

07/07/2022, 14:34

Количество трудовых мигрантов в Новосибирске выросло в два раза

07/07/2022, 13:18

С видом на реку: где в Новосибирске строят дома с выходом к воде?

07/07/2022, 13:05

Июльская сессия регионального парламента началась с обвинения в коррупции

07/07/2022, 11:48
Популярное

Над Сибирью полетят дирижабли

07/07/2022, 14:48

Дачникам разрешат держать кур и кроликов на садовых и огородных участках

07/07/2022, 09:51

К концу года COVID-19 может стать обычным простудным вирусом

06/07/2022, 16:20

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Конкурс «Сибирь.ПРО» представляет состав экспертного жюри 2022 года

07/07/2022, 11:58

Tele2 определила самые быстрорастущие сервисы телемедицины

07/07/2022, 11:52

Банк «Левобережный» возвращает за покупки до 1500 рублей ежемесячно

07/07/2022, 11:21
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска