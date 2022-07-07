Две новосибирские компании вошли в список самых быстрорастущих по итогам 2021 года

Результаты ежегодного обзора «СПАРК-Интерфакс» показали, что число быстрорастущих компаний (БРК) в России продолжает увеличиваться, говорится в результатах исследования.
«Новосибирскхлебопродукт» (25 место, выручка — 7,8 млрд рублей, норма прибыли — 2,2%) — оптовая торговля сельхозпродукцией.
Кроме того, в этом списке ряд сибирских компаний. Две с Алтая — АО «Меркурий» (20 место, выручка в 2021 году — 10,8 млрд руб, норма прибыли — 1,5%), занимается торговлей зерном и ООО «Тополь» (40 место, выручка — 1,4 млрд, норма прибыли — 1,6%), оптовая торговля пищевой продукцией. Две красноярские — ООО «Инвестресурс» (12 место, выручка — 2,2 млрд, норма прибыли — 0,8%) — оптовая торговля топливом и ООО ТК «Орда» (27 место, выручка — 2,9 млрд, норма прибыли — 0,7%) — деятельность грузового транспорта. Кроме того, в рейтинге ООО «Томская топливная компания» (39 место, выручка в 2021 году — 117, 3 млрд руб, норма прибыли — 0,6%. Компания работает на рынке оптовой торговли топливом.
Из сибирских компаний, включенных в список, только одна по итогам 2020 года входила в рейтинг быстрорастущих — новосибирская «Трейд Онлайн». Ранее она занимала 20 место.
Всего в новый список «СПАРК: Быстрорастущие компании» по итогам 2017-2021 годов вошло 1227 компаний, имевших темпы роста выручки более 10% в год в постоянных ценах в течение каждого из последних 4 лет — по сравнению с 1032 компаниями в прошлом списке (2016-2020 гг.), уточняется в исследовании.
— Число компаний, которые обеспечили рост доходов ежегодно минимум на 20% год, также увеличилось, составив 399 против 313. Второй год пандемии не смог сдержать развитие наиболее динамичных российских компаний. По-видимому, российский бизнес уже достиг того уровня зрелости, который позволяет успешно находить «ниши» для ускоренного роста даже в неблагоприятных обстоятельствах, — констатируют эксперты «СПАРК-Интерфакс».
Новый список БРК по сравнению с предыдущими периодами обновился. По итогам 2017-2021 годов сохранить высокие темпы роста и место в группе БРК сумели около 34% компаний из прошлого списка, тогда как год назад таких насчитывалось 37%.
— Вновь снизилась доля крупных компаний в числе БРК, которая составила 28% по сравнению с 33% год назад. То есть дальнейший рост числа БРК происходил в основном за счет среднего и малого бизнеса — доля МСП 72%. Правда, в группе компаний с самыми высокими темпами роста удельный вес крупных компаний все же увеличился — с 45% до 50%, — говорится в исследовании.
Есть изменения и в динамике средних финансовых показателей. Несколько сократились среднегодовые темпы прироста чистой прибыли (с 50% до 43%) при существенном снижении темпов прироста выручки – до 31% в год.
— Таким образом, эффективность работы быстрорастущих компаний продолжала расти даже в условиях ухудшения социально-экономической ситуации, вызванного пандемией, — констатируют эксперты «СПАРК-Интерфакс».
Критерии включения быстрорастущих компаний в список:
— Ежегодный прирост выручки компании должен превышать групповой показатель (20, 15 или 10%) в постоянных ценах ежегодно в течение 4 лет по сравнению с базовым годом.
— Выручка компании в 2017 г. должна превышать 87 млн руб.
— Чистые активы компании в последний отчетный год не являются отрицательными.
— Компания не должна быть аффилирована с крупнейшими холдингами.
— Компания не должна иметь в числе акционеров компании и структуры с госучастием.
— Компания имеет Индекс финансового риска «СПАРК-Интерфакс» в диапазоне «средний» или «низкий» («Высокий» уровень свидетельствует о большой вероятности потери платежеспособности на горизонте в год-полтора).
Группировка компаний по взаимосвязанным сегментам бизнеса, которые объединяют БРК различных направлений деятельности, вновь продемонстрировала относительную стабильность в списке видов бизнеса, где успешно развиваются «газели». В то же время пандемия не могла не внести определенные коррективы, наблюдают эксперты «СПАРК-Интерфакс».
— Заметно усилились по итогам 2017-2021 годов позиции строительного комплекса, доля которого увеличилась до 12% по сравнению с 10% в прошлом году.
— Машиностроительный комплекс, хотя еще и остался в группе лидеров, оказался наиболее пострадавшим от пандемии. Его доля в общем числе БРК упала с 11% до 8%. При этом количество машиностроительных БРК практически не изменилось (28 компаний).
— Среди наиболее привлекательных секторов остались транспортировка и транспортные услуги, доля которых снизилась с 10% до 8%.
Пандемия определила ряд отраслей, которые продемонстрировали наибольший прирост числа БРК, превзойдя соответствующий среднероссийский показатель.
Почти двукратный рост показало число БРК в производстве изделий из металлов, а также металлургии.
Производство резиновых и пластмассовых изделий, мебели, сельское хозяйство, деревообработка, пошив одежды.
— Все эти «ниши» могут оставаться привлекательными для развития «газелей» в ближайшие годы, поскольку большинство работающих в них предприятий ориентируется на удовлетворение потребностей внутреннего рынка. Более того, санкции и уход с российского рынка ряда западных компаний будут создавать дополнительные стимулы для развития БРК в этих отраслях, —прогнозирует «СПАРК-Интерфакс».
— Оценка прибыльности БРК по видам экономической деятельности обнаруживает, что список трех наиболее эффективных отраслей несколько изменился. В тройке лидеров остались лишь рыболовство (норма чистой прибыли – 52,2%) и сельское хозяйство (37,2%). Здравоохранение опустилось на четвертое место, уступив по рентабельности нефтяному бизнесу (22,8%), — комментируют эксперты «СПАРК-Интерфакс». — Прошлогодний список по прибыльности обновился наполовину (в прошлом году было обновление всего на 20%), что свидетельствует об усилившемся влиянии пандемии на рентабельность различных отраслей.
На смену машиностроению, химической промышленности, торговле продукцией машиностроения, легкой промышленности, электроэнергетике пришли такие отрасли, как добыча и переработка энергетического сырья, торговля фармацевтическими товарами, фармацевтическая промышленность, производство бумаги и бумажных изделий, ИКТ.
Ранее редакция сообщала, что новосибирские власти начали заранее готовиться к «борьбе c урожаем».
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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