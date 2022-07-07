Две новосибирские компании вошли в список самых быстрорастущих по итогам 2021 года

Результаты ежегодного обзора «СПАРК-Интерфакс» показали, что число быстрорастущих компаний (БРК) в России продолжает увеличиваться, говорится в результатах исследования.

В топ-50 вошли две новосибирские компании: ООО «Трейд Онлайн» (42 место, выручка — 5,28 млрд, норма прибыли — 5,6%), которая занимается оптовой торговлей компьютерами и ПО, а также АО «Новосибирскхлебопродукт» (25 место, выручка — 7,8 млрд рублей, норма прибыли — 2,2%) — оптовая торговля сельхозпродукцией.

Кроме того, в этом списке ряд сибирских компаний. Две с Алтая — АО «Меркурий» (20 место, выручка в 2021 году — 10,8 млрд руб, норма прибыли — 1,5%), занимается торговлей зерном и ООО «Тополь» (40 место, выручка — 1,4 млрд, норма прибыли — 1,6%), оптовая торговля пищевой продукцией. Две красноярские — ООО «Инвестресурс» (12 место, выручка — 2,2 млрд, норма прибыли — 0,8%) — оптовая торговля топливом и ООО ТК «Орда» (27 место, выручка — 2,9 млрд, норма прибыли — 0,7%) — деятельность грузового транспорта. Кроме того, в рейтинге ООО «Томская топливная компания» (39 место, выручка в 2021 году — 117, 3 млрд руб, норма прибыли — 0,6%. Компания работает на рынке оптовой торговли топливом.

Из сибирских компаний, включенных в список, только одна по итогам 2020 года входила в рейтинг быстрорастущих — новосибирская «Трейд Онлайн». Ранее она занимала 20 место.

Всего в новый список «СПАРК: Быстрорастущие компании» по итогам 2017-2021 годов вошло 1227 компаний, имевших темпы роста выручки более 10% в год в постоянных ценах в течение каждого из последних 4 лет — по сравнению с 1032 компаниями в прошлом списке (2016-2020 гг.), уточняется в исследовании.

— Число компаний, которые обеспечили рост доходов ежегодно минимум на 20% год, также увеличилось, составив 399 против 313. Второй год пандемии не смог сдержать развитие наиболее динамичных российских компаний. По-видимому, российский бизнес уже достиг того уровня зрелости, который позволяет успешно находить «ниши» для ускоренного роста даже в неблагоприятных обстоятельствах, — констатируют эксперты «СПАРК-Интерфакс».

Новый список БРК по сравнению с предыдущими периодами обновился. По итогам 2017-2021 годов сохранить высокие темпы роста и место в группе БРК сумели около 34% компаний из прошлого списка, тогда как год назад таких насчитывалось 37%.

— Вновь снизилась доля крупных компаний в числе БРК, которая составила 28% по сравнению с 33% год назад. То есть дальнейший рост числа БРК происходил в основном за счет среднего и малого бизнеса — доля МСП 72%. Правда, в группе компаний с самыми высокими темпами роста удельный вес крупных компаний все же увеличился — с 45% до 50%, — говорится в исследовании.

Структура распределения компаний по группам роста оставалась относительно стабильной. В то же время увеличилась доля компаний с темпами прироста выручки более 20% в год (до 33% от общего числа по сравнению с 30% прошлом списке). Удельный вес компаний третьей группы (10-15% в год) остался неизменным (43%).

Есть изменения и в динамике средних финансовых показателей. Несколько сократились среднегодовые темпы прироста чистой прибыли (с 50% до 43%) при существенном снижении темпов прироста выручки – до 31% в год.

— Таким образом, эффективность работы быстрорастущих компаний продолжала расти даже в условиях ухудшения социально-экономической ситуации, вызванного пандемией, — констатируют эксперты «СПАРК-Интерфакс».

Критерии включения быстрорастущих компаний в список: — Ежегодный прирост выручки компании должен превышать групповой показатель (20, 15 или 10%) в постоянных ценах ежегодно в течение 4 лет по сравнению с базовым годом. — Выручка компании в 2017 г. должна превышать 87 млн руб. — Чистые активы компании в последний отчетный год не являются отрицательными. — Компания не должна быть аффилирована с крупнейшими холдингами. — Компания не должна иметь в числе акционеров компании и структуры с госучастием. — Компания имеет Индекс финансового риска «СПАРК-Интерфакс» в диапазоне «средний» или «низкий» («Высокий» уровень свидетельствует о большой вероятности потери платежеспособности на горизонте в год-полтора).

Самые перспективные рынки

Группировка компаний по взаимосвязанным сегментам бизнеса, которые объединяют БРК различных направлений деятельности, вновь продемонстрировала относительную стабильность в списке видов бизнеса, где успешно развиваются «газели». В то же время пандемия не могла не внести определенные коррективы, наблюдают эксперты «СПАРК-Интерфакс».

Под Новосибирском начинается строительство завода по переработке рапса и льна сохранил свои доминирующие позиции. Его доля составила 17% по сравнению с 18% в исследовании по итогам 2016-2020 годов.

— Заметно усилились по итогам 2017-2021 годов позиции строительного комплекса, доля которого увеличилась до 12% по сравнению с 10% в прошлом году.

— Машиностроительный комплекс, хотя еще и остался в группе лидеров, оказался наиболее пострадавшим от пандемии. Его доля в общем числе БРК упала с 11% до 8%. При этом количество машиностроительных БРК практически не изменилось (28 компаний).

— Среди наиболее привлекательных секторов остались транспортировка и транспортные услуги, доля которых снизилась с 10% до 8%.

Самые быстрорастущие «ниши»

Пандемия определила ряд отраслей, которые продемонстрировали наибольший прирост числа БРК, превзойдя соответствующий среднероссийский показатель.

Прежде всего, отмечался бум в, где количество таких компаний утроилось.

Почти двукратный рост показало число БРК в производстве изделий из металлов, а также металлургии.

Производство резиновых и пластмассовых изделий, мебели, сельское хозяйство, деревообработка, пошив одежды.

— Все эти «ниши» могут оставаться привлекательными для развития «газелей» в ближайшие годы, поскольку большинство работающих в них предприятий ориентируется на удовлетворение потребностей внутреннего рынка. Более того, санкции и уход с российского рынка ряда западных компаний будут создавать дополнительные стимулы для развития БРК в этих отраслях, —прогнозирует «СПАРК-Интерфакс».

Самые эффективные отрасли

— Оценка прибыльности БРК по видам экономической деятельности обнаруживает, что список трех наиболее эффективных отраслей несколько изменился. В тройке лидеров остались лишь рыболовство (норма чистой прибыли – 52,2%) и сельское хозяйство (37,2%). Здравоохранение опустилось на четвертое место, уступив по рентабельности нефтяному бизнесу (22,8%), — комментируют эксперты «СПАРК-Интерфакс». — Прошлогодний список по прибыльности обновился наполовину (в прошлом году было обновление всего на 20%), что свидетельствует об усилившемся влиянии пандемии на рентабельность различных отраслей.

На смену машиностроению, химической промышленности, торговле продукцией машиностроения, легкой промышленности, электроэнергетике пришли такие отрасли, как добыча и переработка энергетического сырья, торговля фармацевтическими товарами, фармацевтическая промышленность, производство бумаги и бумажных изделий, ИКТ.

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