Юридические лица и ИП могут оплатить бизнес-пакеты РКО баллами

Для оплаты баллами доступны все бизнес-пакеты, кроме «Супер 0», в рамках которого и так бесплатно можно совершать все платежи, перечислять средства физическим лицам и снимать деньги со счета. Плата взимается только за внесение наличных.

Баллами можно оплатить до 100% стоимости пакетов РКО «Старт», «Рост», «Стабильный», «Все включено» для юридических лиц (ЮЛ) и пакета «Мой бизнес – мои правила» для ИП. При покупке бизнес-пакета банк бесплатно:

открывает первый и последующие счета в рублях;

выпускает корпоративную карту для ЮЛ и бизнес-карту для ИП с возможностью внесения/снятия наличных в банкоматах и оплаты товаров и услуг;

подключает по логину к интернет-банку Faktura.ru и предоставляет к нему доступ;

открывает доступ к ОНЛАЙН-офису (разделы «Риски бизнеса» и «ВЭД»);

дает возможность пользоваться системой iBank с модулем «Зарплатный проект»;

проводит все платежи в бюджетную систему РФ;

перечисляет средства со счетов ЮЛ и ИП физическим лицам на выплату зарплаты, страховых возмещений, включая дивиденды, и на социальные выплаты.

Добавим, что банк предоставляет корпоративным клиентам скидку 50% на первый месяц обслуживания в рамках любого бизнес-пакета РКО, кроме «Супер 0». Для этого нужно на сайте подать заявку на открытие первого расчетного счета в рублях до 31.12.2021.

Получить консультацию по расчетно-кассовому обслуживанию можно у персонального менеджера, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).