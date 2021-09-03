В России заблокируют еще шесть VPN-сервисов

Роскомнадзор принял решение о блокировке в РФ еще шести сервисов VPN, так как обход блокировок создает условия для незаконной деятельности. Об этом сообщается на сайте регулятора.

— 2 сентября в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 12 февраля 2020 года, было принято решение о блокировке еще шести нарушающих российское законодательство сервисов VPN, — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о сервисах Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.

— Использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду, — пояснили в ведомстве.

Чтобы ограничения не затронули российские компании, которые используют VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах и не нарушают законодательство, сформированы так называемые белые списки. В ведомстве сообщили о получении сообщений от 64 отраслевых организаций, 27 из которых используют VPN для обеспечения 33 технологических процессов. Для включения в «белые списки» представлено более 100 IP-адресов.

О начале блокировки VPN-сервисов, которые могут использоваться для обхода ограничений доступа к запрещенным в России интернет-ресурсам, Роскомнадзор сообщил в июне, тогда в черный список попали VyprVPN и Opera VPN. Причиной такого решения стало нежелание сервисов выполнять требования российского законодательства — с 2017 года VPN-сервисы и анонимайзеры обязаны по указанию Роскомнадзора подключаться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) и ограничивать пользователям доступ к включенным в ее базу запрещенным в России сайтам. Требования подключиться к ФГИС Роскомнадзор направлял Nord VPN, Hola! VPN, ExpressVPN и другим сервисам в марте 2019 года.