Юридическим лицам и ИП предлагают скидку на РКО

Участники могут сэкономить на расчетно-кассовом обслуживании и получить ряд преференций.
Чтобы воспользоваться предложением:
В акции также могут принять участие те, кто уже пользуется указанными бизнес-пакетами банка.
При выполнении условий Банк «Левобережный» предоставляет клиентам:
Специальное предложение действует с 7 февраля по 31 декабря 2022 года и не суммируется с другими акциями банка по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и ИП.
Подробнее о бизнес-пакетах РКО и преимуществах зарплатного проекта Банка «Левобережный» для сотрудников и компании читайте на сайте. Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО). Оставьте заявку на сайте, и специалист вам перезвонит.
Фото предоставлено пресс-службой банка
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