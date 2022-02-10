Юридическим лицам и ИП предлагают скидку на РКО

Участники могут сэкономить на расчетно-кассовом обслуживании и получить ряд преференций.

Чтобы воспользоваться предложением:

Подключите бизнес-пакет РКО «Рост», «Стабильный» или «Все включено» и оформите зарплатный проект банка. Зачисляйте зарплату не менее чем 5 сотрудникам ежемесячно.

В акции также могут принять участие те, кто уже пользуется указанными бизнес-пакетами банка.

При выполнении условий Банк «Левобережный» предоставляет клиентам:

скидку 1000 рублей в месяц на абонентскую плату по бизнес-пакету в течение 6 месяцев;

бесплатное обслуживание зарплатного проекта и карт сотрудников, VIP-привилегии для руководителя.

Специальное предложение действует с 7 февраля по 31 декабря 2022 года и не суммируется с другими акциями банка по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и ИП.

Подробнее о бизнес-пакетах РКО и преимуществах зарплатного проекта Банка «Левобережный» для сотрудников и компании читайте на сайте. Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО). Оставьте заявку на сайте, и специалист вам перезвонит.