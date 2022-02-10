В Новосибирске запрещают соревнования по копке могилы

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал от профильных подразделений департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства, курирующих ритуальную отрасль, больше не допустить на территории города мероприятий наподобие соревнований по рытью могил на скорость. Такую позицию мэр обозначил в ходе заседания, посвященного итогам работы департамента.

— Когда Никита Сергеевич Михалков, режиссер, с которым я знаком, в своей передаче «Бесогон» начинает говорить про Новосибирск, я сижу, смотрю, икаю и думаю, как я с ним встречусь потом, что он у меня спросит, что я ему отвечу, — сказал глава города, обращаясь к начальнику департамента Виталию Витухину. — Если хочется покопать, давай мы с Перязевым (Начальник департамента ЖКХ и энергетики мэрии. — Ред.) найдем трубу, которую надо откопать, желающих посоревноваться туда поставим, и пусть они ее откапывают. По крайней мере что-то полезное сделают. Я это в шутку говорю, но на самом деле сомнительное очень мероприятие. Давайте не у нас, где-нибудь на международном конкурсе — пожалуйста, но в Новосибирске прошу этого не делать.

— В ритуальной отрасли много достижений, — говорит Анатолий Локоть. — Даже есть передовой опыт: в цифровой схеме можно найти могилы родственников, отмечены могилы участников Великой Отечественной войны. В этом отношении проводится большая работа. Много сделано. Но давайте больше соревнований по копанию в Новосибирске не проводить. Какие-то вещи неуместны. К примеру, на кладбище не говорят громко, это не принято, такая традиция. Все с этим рано или поздно соприкоснутся. Департамент задал высокий уровень культуры в этой сфере, в данном вопросе надо быть последовательными.

При этом работу отрасли в целом градоначальник, по его словам, оценивает положительно, выделяя ряд достижений.

Соревнования по рытью могил на скорость в Новосибирске «Могильный беспредел» состоялись в середине мая 2021 года в парке «Каменка». И прогремели по всей стране.

Напомним, недавно Новосибирск также «засветился» во многих СМИ и интернет-ресурсах из-за выбора символа столицы Нового года 2022-2023.