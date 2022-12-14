Юрист Роскачества посоветовал закрывать аккаунты в соцсетях

Юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в беседе с агентством «Прайм» сообщил, что мошенники могут стать обладателями любых данных о человеке с помощью информации, полученной из соцсетей.

В связи с этим эксперт настоятельно не рекомендует размещать на таких платформах свои номер телефона, адрес электронной почты, ИНН, ник в Telegram, адрес, номер автомобиля, Bitcoin-кошелек и дату рождения.

Поздняков отметил, что пользователи соцсетей с открытыми аккаунтами по незнанию могут разместить в профиле личные данные, которых мошенникам будет достаточно, чтобы узнать все остальное. Злоумышленники запускают специального бота для поиска других сведений, которые впоследствии можно использовать для шантажа.

— Глубина найденной информации будет зависеть от оставленного человеком цифрового следа. Чем больше вы наследили, тем больше информации о вас соберут, — предупреждает специалист.

По словам Игоря Позднякова, защититься от подобных действий очень сложно. Даже в том случае, если у вас будет чистый и закрытый аккаунт в VK или одноклассниках, аферисты все равно смогут попытаться собрать всю информацию о вас, имея в арсенале лишь только ваш ник в соцсетях.

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