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Власть Город

Все камеры фотовидеофиксации в Новосибирске обещают узаконить в 2027 году

Автор: Юлия Данилова

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Сроки согласования проектов организации дорожного движения снова сдвигаются

По данным на середину июня 2026 года в Новосибирске утверждено 222 проекта организации дорожного движения (ПОДД). Из них 197 работают совместно с комплексами фотовидеофиксации. Об этом сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов. Он напомнил, что в 2023 году в городе было согласовано и запущено в работу 6 проектов, в 2024 — 4, в 2025 — 77, а в 2026 — уже 135.

— В настоящий момент у нас заключены контракты на разработку в 2026 году 341 ПОДД, в том числе, 32 проекта для размещения комплексов фотовидеофиксации. За 2026 год в целом планируется ввести 378 ПОДД, в том числе 151 с фотовидеофиксацией. Остаток по судебным решениям на начало 2027 года составит 341 проект, которые мэрия намерена утвердить в следующем году, — отметил чиновник.

Стефанов обозначил ключевые проблемы, с которыми столкнулся город при реализации этого проекта:

  • Низкое качество разработки ПОДД. Из-за этого в 2026 году муниципалитет не смог выйти на плановые показатели их утверждения.

— Проектная документация, которая предоставлялась по контрактам, не отвечала требованиям нормативных документов. Ряд контрактов был расторгнут, а компании включены в реестр недобросовестных поставщиков. Сейчас сформирован пул подрядчиков, которые способны исполнять контракты в надлежащем качестве и объёме, — сообщил глава департамента.

  • Вторая проблема — на ряд конкурсов подрядчики вообще не заявляются. Стефанов не исключил, что это связано с жесткими требованиями, и не все подрядчики, даже федерального уровня, готовы к обеспечению, соответствующих нормативных требований.

Прокурор Новосибирска Олег Желдак признал, что департаменту реально удалось запустить процесс разработки ПОДД. По его словам, уже есть динамика улучшения безопасности на дорогах: по смертности наблюдается двукратное снижение, по травматизму также есть уменьшение. Кроме того, наблюдается рост штрафов, поступающих в бюджет. Однако, он подчеркнул, что в целом работа оценивается как недостаточная.

— За 7 лет, с момента вынесения решения суда, не разработано еще 500 с лишним ПОДДов. Постоянно идут срывы контрактов со стороны проектных организаций. Два дня назад вы заключили новый контракт на 115 ПОДД, который не выполнил предыдущий подрядчик. Еще в начале 2026 года мы предлагали мэрии Новосибирска создать внутри Городского центра организации дорожного движения (ГЦОДД) структуру со штатной численностью, которая будет самостоятельно разрабатывать, актуализировать и отслеживать динамику развития ситуации, — напомнил Желдак.

Кроме того, он предложил подумать над сокращением требований к ПОДД, которые сегодня избыточны.

Александр Стефанов пояснил, что город не сможет привлечь качественных специалистов для создания проектов, так как уровень зарплаты в муниципальных учреждениях и в действующих проектных организациях существенно отличается.

— Из вашего доклада я понимаю, что муниципалитет готов отдавать деньги подрядчикам, нежели создавать условия для формирования структуры внутри муниципалитета: трудоустроить работников, обеспечить их достойной заработной платой. Ладно бы подрядчики выполняли свою работу так, что к ним не было бы вопросов. Но результат, к сожалению, не очень. А мы продолжаем заключать с ними контракты и авансировать, — заявил Олег Желдак.

В итоге депутаты решили поднять вопрос о формировании центра компетенций, который на системной основе будет заниматься мониторингом ситуации с ПОДДД, разработкой и корректировкой проектов.

Стоит отметить, что ситуация с ПОДДами в Новосибирске обострилась осенью 2024 года. В сентябре выяснилось, что до 1 сентября, то есть до вступления в силу новых правил установки камер фотовидеофиксации, на согласование в ГАИ Новосибирской области были поданы только 6 проектов организации дорожного движения на 28 камер (ПОДД). Они необходимы для того, чтобы использовать информацию о дорожных правонарушениях с камер. В мае 2025 года зампредседателя транспортного комитет Заксобрания Сергей Титков пояснял Infopro54, что начиная с осени 2024 года, в связи тем, что камеры фотовидеофиксации не могут подавать информацию о штрафах, бюджет города недополучил около 1 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что разработку проектов организации движения в Новосибирске планировали завершить в 2026 году. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть Город

Регионы : Новосибирск

Теги : ПОДД Камеры фотовидеофиксации депутаты

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Прокуратура согласились снизить лимит на участки по КРТ в Новосибирске в два раза

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