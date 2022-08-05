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Ювелирный август в Россювелирторг

  • 05/08/2022, 19:52
Ювелирная сеть Россювелирторг в августе запустила несколько очень интересных акций, о которых мы спешим рассказать.

Август — замечательное время! Это пора отпусков, когда летние деньки согревают нас своим теплом. А еще август можно смело называть месяцем скидок! Ювелирная сеть Россювелирторг в этом августе запустила несколько очень интересных акций, о которых мы спешим рассказать.

Итак, с 1 по 31 августа для всех жителей России действует скидка -50% на выделенный ассортимент ювелирных украшений:

  • золотые кольца;
  • золотые серьги;
  • золотые цепочки.

Посмотреть представленный ассортимент с 50% скидкой можно на сайте zoloto55.ru в каталоге. А если посмотреть внимательно, то омжно найти украшения и с 70% скидкой, причем не только золотые.

В каталоге представлено более 70 000 различных ювелирных изделий и если вам что-то приглянулось с меньшей скидкой, то на помощь приходит следующая акция!

Дополнительная скидка -5% при заказе доставки в интернет магазине. В города России доставка осуществляется транспортной компанией СДЭК либо до пункта выдачи, либо курьером в удобное для покупателя место (например, домой или в офис). И если вы выбрали украшение, допустим, с 20% скидкой с окончательной стоимостью в 50 тысяч рублей, то эта акция помощет сэкономить еще 3 125 рублей. Согласитесь, это весьма неплохо?

Обратите внимание, что скидки по этим двум акциям не суммируются. Полные условия акции можно прочитать на сайте Россювелирторг и уточнить детали в онлайн-чате.

Как оформить заказ?

Сделать это очень просто. Зайдите на сайт zoloto55.ru, перейдите в каталог и воспользуйтесь фильтрами. Подберите подходящий ювелирный аксессуар и добавьте его в корзину. После оформления заказа свяжется менеджер и посчитает дополнительную скидку по условиям акции.

О Россювелирторг

Ювелирная сеть Россювелирторг считается одной из крупнейших региональных сетей, включающая в себя 20 салонов в городе Омске. История компании насчитывает уже более 22 лет и сотни тысяч довольных покупателей. Начав с единственного небольшого салона все эти годы сеть расла и развивалась, ставя во главу угла качество и сервис для покупателя. Как говорит основательница и владелица компании Марина Хариби «нет vip-клиентов, есть vip-обслуживание для всех».

Интернет магазин zoloto55.ru работает по всей России и СНГ, максимально быстро доставляя заказы транспортными компаниями. В каталоге представлены украшения ведущих российских и зарубежных брендов, таких как Sokolov, Алькор и многих других.

Изображения с сайта Росювелирторг

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