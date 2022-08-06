Парковки для самокатов в Новосибирске ограничивают разметкой

Сервис аренды электросамокатов Whoosh начал наносить специальную разметку на парковках самокатов в Новосибирске. Разметка наносится в рамках действующего соглашения с городом и официально согласована с мэрией. На первом этапе разметка появилась на улицах Советская, Урицкого, Дуси Ковальчук, Нарымской и Вокзальная магистраль. В дальнейшем практика распространится и на остальные районы города, сообщили в пресс-службе компании. Площадь парковочного места 2 м2, что позволяет разместить 5-6 самокатов. Парковки визуально ограничивают место, где можно оставить электросамокат после окончания поездки, что будет способствовать повышению корректности и аккуратности размещения самокатов.

— Чтобы транспортный сценарий продолжал работать и у пользователей была возможность добраться в нужную точку — нужна парковка. Whoosh не использует модель свободной парковки (free-float), когда самокат можно оставить где угодно. Самокаты Whoosh можно парковать только в особых точках — виртуальных парковках — отмеченных в приложении знаком «Р», — пояснили в пресс-службе компании. — Виртуальная парковка — современный и удобный для города способ организации мест стоянок электросамокатов. В отличие от системы free-float, при которой арендный самокат можно оставить в любой точке, виртуальные парковки разрешают заканчивать поездки только в определенных местах, указанных на карте приложения. Парковки не имеют физических конструкций и расположены таким образом, чтобы самокаты не мешали движению пешеходов и автомобилей.

Самокаты Whoosh работают в Новосибирске как новый вид городского транспорта. Согласно статистике использования электросамокатов Whoosh, более 80% поездок в прошлом сезоне совершалось по транспортному сценарию: по кратчайшему маршруту из точки А в точку Б. Это означает, что пользователи чаще арендовали электросамокаты Whoosh для того, чтобы добраться по делам: на работу, на учёбу, в фитнес-клуб и так далее.

Whoosh — технологическая компания, которая разрабатывает и внедряет решения для шеринга микромобильного транспорта, а также управляет одноименным сервисом. Входит в топ-5 шеринг-компаний и является самым быстрорастущим шеринг-сервисом в России по версии Smart Ranking. Занимает 18-е место в общем рейтинге Inc. Russia самых успешных стартапов 2021 года, и 4-е — в рейтинге сервисов. По данным «Трушеринга», компания занимает 45% рынка в России. В соответствии с указом президента РФ от 02.03.2022 № 83 компания включена в реестр аккредитованных ИТ-компаний.

На данный момент компания работает в 45 городах России, парк компании составляет 85 000 электросамокатов. Аудитория сервиса в 2022 году превысила 10 млн пользователей.

Ранее редакция сообщала, что мэрия подала иск к оператору кикшеринга на сотни тысяч рублей.