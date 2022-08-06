Рекламодателям

Парковки для самокатов в Новосибирске ограничивают разметкой

  • 06/08/2022, 11:42
новости Новосибирска
Площадь парковочного места рассчитана на 5-6 самокатов.

Сервис аренды электросамокатов Whoosh начал наносить специальную разметку на парковках самокатов в Новосибирске. Разметка наносится в рамках действующего соглашения с городом и официально согласована с мэрией. На первом этапе разметка появилась на улицах Советская, Урицкого, Дуси Ковальчук, Нарымской и Вокзальная магистраль. В дальнейшем практика распространится и на остальные районы города, сообщили в пресс-службе компании. Площадь парковочного места 2 м2, что позволяет разместить 5-6 самокатов. Парковки  визуально ограничивают место, где можно оставить электросамокат после окончания поездки, что будет способствовать повышению корректности и аккуратности размещения самокатов.

новости Новосибирска

Ситуацию с самокатами в Новосибирске будет контролировать рабочая группа

Самокаты Whoosh работают в Новосибирске как новый вид городского транспорта. Согласно статистике использования электросамокатов Whoosh, более 80% поездок в прошлом сезоне совершалось по транспортному сценарию: по кратчайшему маршруту из точки А в точку Б. Это означает, что пользователи чаще арендовали электросамокаты Whoosh для того, чтобы добраться по делам: на работу, на учёбу, в фитнес-клуб и так далее.

—  Чтобы транспортный сценарий продолжал работать и у пользователей была возможность добраться в нужную точку — нужна парковка. Whoosh не использует модель свободной парковки (free-float), когда самокат можно оставить где угодно. Самокаты Whoosh можно парковать только в особых точках —  виртуальных парковках — отмеченных в приложении знаком «Р», —  пояснили в пресс-службе компании.  — Виртуальная парковка —  современный и удобный для города способ организации мест стоянок электросамокатов. В отличие от системы free-float, при которой арендный самокат можно оставить в любой точке, виртуальные парковки разрешают заканчивать поездки только в определенных местах, указанных на карте приложения. Парковки не имеют физических конструкций и расположены таким образом, чтобы самокаты не мешали движению пешеходов и автомобилей.

Whoosh — технологическая компания, которая разрабатывает и внедряет решения для шеринга микромобильного транспорта, а также управляет одноименным сервисом. Входит в топ-5 шеринг-компаний и является самым быстрорастущим шеринг-сервисом в России по версии Smart Ranking. Занимает 18-е место в общем рейтинге Inc. Russia самых успешных стартапов 2021 года, и 4-е — в рейтинге сервисов. По данным «Трушеринга», компания занимает 45% рынка в России. В соответствии с указом президента РФ от 02.03.2022 № 83 компания включена в реестр аккредитованных ИТ-компаний.

На данный момент компания работает в 45 городах России, парк компании составляет 85 000 электросамокатов. Аудитория сервиса в 2022 году превысила 10 млн пользователей.

 

Ранее редакция сообщала, что мэрия подала иск к оператору кикшеринга на сотни тысяч рублей. 

Фото пресс-службы компании

988

Рубрики : Бизнес Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт Самокат бизнес город


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

В Новосибирске арестовали еще одного ученого

По делу о госизмене.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Общественники восстали против комплексного развития Академгородка

А конкретнее — его Нижней зоны.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Еще один новосибирский застройщик взят под стражу

В компании сообщают, что это не связано с проектами, которые она реализует.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Отечественные соединения висмута ищут фармпроизводителей

Разработки новосибирских учёных гораздо безопаснее зарубежных аналогов.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

«У каждого свой исход»

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске арестовали еще одного ученого

05/08/2022, 18:48

Общественники восстали против комплексного развития Академгородка

05/08/2022, 18:26

В Новосибирске стали дефицитом лекарства от болезни Паркинсона

05/08/2022, 18:02

Новосибирская область стала первой в Сибири по числу принятых туристов

05/08/2022, 17:01
Популярное

Родители массово подписывают петицию о повторной выплате по 10 тысяч на ребёнка к школе

05/08/2022, 12:09

Заявление о сохранении прожиточного минимума теперь можно подать через Госуслуги

05/08/2022, 10:40

Новосибирский депутат призвал не финансировать таджикскую диаспору

04/08/2022, 16:45

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Сервис «Будь в курсе»: оперативная информация для вкладчиков Банка «Левобережный»

05/08/2022, 17:59

ВТБ снизил ставки по автокредитам

05/08/2022, 14:06

ВТБ бесплатно застраховал от мошенников более 1 млн клиентов

05/08/2022, 11:46
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска