В Новосибирске арестовали еще одного ученого

Директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк арестован по делу о госизмене. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя института.

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН — это единственная в системе Министерства образования и науки РФ организация, владеющая комплексом аэродинамических труб и газодинамических установок, предназначенным для выполнения фундаментальных и прикладных исследований в области аэрогазодинамики и аэродинамики летательных аппаратов. Диапазон моделируемых параметров по числу Маха от 0,01 до 25 и по числу Рейнольдса от 104 до 108. Существующие установки непрерывно совершенствуются с целью расширения диапазона воспроизводимых параметров и повышения информативности эксперимента, говорится на сайте института.

Александр Шиплюк — известный российский ученый, член-корреспондент Российской академии наук, доктор физико-математических наук, крупный специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков, заведующий лабораторией № 5 «Гиперзвуковые технологии», член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук.

Основные научные направления исследований ученого связаны с развитием экспериментальной базы и методов аэрофизических исследований, изучением волновых процессов, вызывающих переход ламинарного течения в турбулентное, и способов управления этими процессами при гиперзвуковых скоростях полета, c экспериментальной аэротермодинамикой гиперзвуковых летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями.

Напомним, в конце июня по подозрению в госизмене был заключен под стражу новосибирский ученый, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета, задержанный ФСБ по подозрению в госизмене, Дмитрий Колкер. У него была четвертая стадия онкологии. Через несколько дней ученый скончался.

4 июля был арестован главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Анатолий Маслов. Он является ведущим специалистом в области динамики вязкого газа, а основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика.

26 июля на сайте Институт теоретической и прикладной механики было опубликовано открытое письмо в поддержку Маслова.

— Неожиданный арест такого выдающегося ученого, как Анатолий Александрович Маслов, негативно сказывается на моральном состоянии всего научного сообщества страны. За последние годы преследованию подверглись ученые из МФТИ, МАИ, ЦАГИ, ЦНИИмаш. К сожалению, приходится признать, что в настоящее время преследование ученых, занимающихся авиационной наукой, носит в стране системный характер. Это уже приводит к небывалому оттоку научной молодежи из данного направления, а также снижению мотивации выполнения научных исследований. Обращаем ваше внимание, что сохранение подобной тенденции не может не способствовать снижению качества научных исследований и разработок, необходимых для импортозамещения в авиационной отрасли, — отмечалось в письме.

На тот момент его подписали лично 437 человек, электронно 77 человек, из них докторов наук — 120 человек, кандидатов наук —160.