Рекламодателям

В Новосибирске арестовали еще одного ученого

  • 05/08/2022, 18:48
Автор:
новости Новосибирска
По делу о госизмене.

Директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк арестован по делу о госизмене. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя института.

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН — это единственная в системе Министерства образования и науки РФ организация, владеющая комплексом аэродинамических труб и газодинамических установок, предназначенным для выполнения фундаментальных и прикладных исследований в области аэрогазодинамики и аэродинамики летательных аппаратов.  Диапазон моделируемых параметров по числу Маха от 0,01 до 25 и по числу Рейнольдса от 104 до 108. Существующие установки непрерывно совершенствуются с целью расширения диапазона воспроизводимых параметров и повышения информативности эксперимента, говорится на сайте института.

Александр Шиплюк — известный российский ученый, член-корреспондент Российской академии наук, доктор физико-математических наук, крупный специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков, заведующий лабораторией № 5 «Гиперзвуковые технологии», член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук.

Основные научные направления исследований ученого связаны с развитием экспериментальной базы и методов аэрофизических исследований, изучением волновых процессов, вызывающих переход ламинарного течения в турбулентное, и способов управления этими процессами при гиперзвуковых скоростях полета, c экспериментальной аэротермодинамикой гиперзвуковых летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями.

Напомним, в конце июня по подозрению в госизмене был заключен под стражу новосибирский ученый, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета, задержанный ФСБ по подозрению в госизмене, Дмитрий Колкер. У него была четвертая стадия онкологии. Через несколько дней ученый скончался.

4 июля был арестован главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Анатолий Маслов. Он является ведущим специалистом в области динамики вязкого газа, а основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика.

26 июля на сайте Институт теоретической и прикладной механики было опубликовано открытое письмо в поддержку Маслова.

— Неожиданный арест такого выдающегося ученого, как Анатолий Александрович Маслов, негативно сказывается на моральном состоянии всего научного сообщества страны. За последние годы преследованию подверглись ученые из МФТИ, МАИ, ЦАГИ, ЦНИИмаш. К сожалению, приходится признать, что в настоящее время преследование ученых, занимающихся авиационной наукой, носит в стране системный характер. Это уже приводит к небывалому оттоку научной молодежи из данного направления, а также снижению мотивации выполнения научных исследований. Обращаем ваше внимание, что сохранение подобной тенденции не может не способствовать снижению качества научных исследований и разработок, необходимых для импортозамещения в авиационной отрасли, — отмечалось в письме.

На тот момент его подписали лично 437 человек, электронно 77 человек, из них докторов наук — 120 человек, кандидатов наук  —160.

Фото с сайта Института теоретической и прикладной механики СО РАН

393

Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : наука госизмена арест


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Общественники восстали против комплексного развития Академгородка

А конкретнее — его Нижней зоны.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Еще один новосибирский застройщик взят под стражу

В компании сообщают, что это не связано с проектами, которые она реализует.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Отечественные соединения висмута ищут фармпроизводителей

Разработки новосибирских учёных гораздо безопаснее зарубежных аналогов.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Власти пытаются примирить жителей с будущим соседством мусорных комплексов

В роли «плюшек» выступают новые рабочие места и дополнительные инвестиции в развитие территории поселений.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

«У каждого свой исход»

Все материалы
Лента новостей

Общественники восстали против комплексного развития Академгородка

05/08/2022, 18:26

В Новосибирске стали дефицитом лекарства от болезни Паркинсона

05/08/2022, 18:02

Новосибирская область стала первой в Сибири по числу принятых туристов

05/08/2022, 17:01

МегаФон: россияне заинтересовались ресейл-платформами

05/08/2022, 16:58
Популярное

Родители массово подписывают петицию о повторной выплате по 10 тысяч на ребёнка к школе

05/08/2022, 12:09

Заявление о сохранении прожиточного минимума теперь можно подать через Госуслуги

05/08/2022, 10:40

Новосибирский депутат призвал не финансировать таджикскую диаспору

04/08/2022, 16:45

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Сервис «Будь в курсе»: оперативная информация для вкладчиков Банка «Левобережный»

05/08/2022, 17:59

ВТБ снизил ставки по автокредитам

05/08/2022, 14:06

ВТБ бесплатно застраховал от мошенников более 1 млн клиентов

05/08/2022, 11:46
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска